El Clásico podría definir el título: ¿Qué necesita el Barça para ser Campeón ante Real Madrid?

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa no baja los brazos, pero el tiempo se agota. Tras vencer 2-0 al Espanyol, los Merengues cumplieron con el trámite para mantenerse con vida, aunque el panorama luce color de hormiga: el título de LaLiga 2025-26 podría entregarse el próximo fin de semana en manos del odiado rival.

Con la Jornada 35 a la vuelta de la esquina, el Barcelona llega como amo y señor del torneo con 88 puntos, superando por 11 unidades a un Madrid que suma 77. La matemática es cruel para los blancos: el Clásico en el Santiago Bernabéu no será un partido más, será la última trinchera para evitar que los culés den la vuelta olímpica en su cara.

Escenario para el Clásico:

Si el Barça gana o empata: ¡Habrá alirón blaugrana! Se coronan matemáticamente en Madrid.

Si el Real Madrid gana: Recortan a 8 puntos con 9 por disputarse, alargando la agonía una semana más.

Obligación total: Tras los fracasos en Champions y Copa del Rey, ganar la Liga es lo único que puede salvar la temporada para ambos gigantes.

Con solo 12 puntos en juego, el margen de error es nulo. El Madrid se aferra a un milagro, mientras que el Barça de Hansi Flick tiene la mesa puesta para sentenciar la campaña y humillar al campeón vigente en su propia casa.

Los aficionados al futbol estarán pendientes de este choque, donde no solo se juega el orgullo del Clásico, sino el título mismo de La Liga. Para el Barcelona es la oportunidad de firmar una temporada dominante; para el Real Madrid, la última llamada para protagonizar una remontada que luce complicada, pero no imposible