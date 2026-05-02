El Barcelona cumple y podría ganar LaLiga este domingo

El Barcelona hizo la “tarea” en El Sadar al ganarle 1-2 al Osasuna y se podría coronar este domingo en LaLiga, si es que el Real Madrid no gana en su visita ante el Espanyol. De no hacerlo, los dirigidos por Hansi Flick podrían levantar el título en el Clásico español.

El Barcelona encontró los goles en la segunda parte, obra de Robert Lewandowski (81’) y Ferran Torres (86’), para que lleguen a 88 puntos, 14 de diferencia con el Real Madrid.

Ferran Torres marcó el 0-2 del Osasuna vs Barcelona en LaLiga Reuters

"No. No es el momento, tenemos que esperar, quizá mañana, quizá la semana que viene. Hicimos nuestro trabajo y es lo que valoro de mi equipo. Defendimos bien a un equipo muy fuerte. Estoy muy contento con la victoria. Lo importante era ganar y lo de mañana no depende de nosotros. Tenemos que esperar y ver, es una buena situación. Si ganamos el título mañana lo celebraremos”, declaró Hansi Flick, técnico del Barcelona.

Tras una primera mitad que se les dificultó, Flick realizó varios cambios, dándole entrada a Marcus Rashford, quien fue la “llave” del 0-1, con un centro perfecto para Robert Lewandowski. Fruto de morder arriba, llegó también el 0-2 de Ferran.

El Barcelona llegó a 88 puntos, 14 de diferencia con el Real Madrid Reuters

Raúl García le puso emoción al partido en los minutos finales, luego de recortar distancias en el marcador con un remate de cabeza al 89’.

“Hemos pasado por muchas lesiones, es lo que tenemos que hacer mejor la próxima temporada. Pero cómo está jugando el equipo, cómo ha mejorado con esos problemas, esto me hace estar muy positivo con el futuro. Tenemos un equipo joven, tienen margen de mejora y es en lo que quiero trabajar también la próxima temporada. No estamos al final, estamos empezando nuestro proyecto y queremos seguir”, señaló Flick.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO DEL REAL MADRID:

Día: Domingo 3 de mayo.

Hora: 1 de la tarde.

Canales de TV: 516 y 1516 de Sky / 522 de izzi.