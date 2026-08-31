Carlos Alcaraz, feliz tras su victoria en US Open: "Lo extrañé todo"

Carlos Alcaraz regresó a la competición individual en el Arthur Ashe Stadium tras 139 días de ausencia por la lesión en la muñeca derecha y lo hizo con una victoria en tres sets ante el ruso Roman Safiullin (6-4,6-4 y 6-4).

El murciano, segundo favorito y campeón defensor, impuso su calidad y ritmo progresivo en un duelo que sirvió de rodaje exigente después de meses sin disputar partidos de singles.

Safiullin, número 99 del ranking y con un historial equilibrado (1-1) ante Alcaraz, puso resistencia con su saque, pero no pudo frenar el avance del español, que cerró el encuentro sin mayores complicaciones físicas aparentes.

El grito de Carlos Alcaraz tras haber avanzado de ronda en US Open REUTERS

El partido, disputado en el segundo turno de la sesión diurna, confirmó el buen estado de forma de Alcaraz tras la experiencia previa en dobles mixtos junto a Serena Williams.

El español, que no competía en individuales desde su victoria sobre Otto Virtanen en la segunda ronda del Barcelona Open en abril, mostró progresión a lo largo de los sets y recuperó sensaciones en un escenario donde ya ha conquistado dos títulos (2022 y 2025).

Alcaraz extrañaba volver al tenis

Tras la victoria, Alcaraz habló con alivio y determinación sobre el largo proceso de recuperación de la inflamación en la muñeca derecha, que le obligó a perderse Roland Garros y Wimbledon.

Para mí han sido 5 meses realmente difíciles. Poder pisar la pista Arthur Ashe y poder competir de nuevo... Como dije antes del torneo, no podría haber elegido un mejor torneo para volver que aquí en Nueva York”, aseguró.

El español fue sincero y mencionó que extrañaba, no sólo el volver a jugar, sino también el aliento y apoyo del público.

Lo extrañé. Extrañé al público. La energía. Extrañé la competencia. Lo extrañé todo. Solo estoy realmente, realmente feliz de haber podido competir de nuevo

El murciano cerró sus declaraciones con optimismo sobre el torneo y el cariño del público neoyorquino.

“No hay mejor torneo que el US Open para volver y sentir el cariño que siempre me da la gente aquí. Necesito competición. Me encuentro bien y solo quiero disfrutar de estar de vuelta, partido a partido”, finalizó.

Con estas palabras, Alcaraz dejó claro que su prioridad es recuperar el ritmo competitivo sin forzar y que se siente preparado para seguir adelante en la defensa del título.