Pese a miedo, Carlos Alcaraz acepta el reto que significa reaparecer en el US Open

Carlos Alcaraz aseguró que está preparado para defender su título del US Open incluso si regresar en un Grand Slam supone un mayor "desafío".

"Sé que venir al US Open y jugar partidos al mejor de cinco sets por primera vez después de tanto tiempo es realmente un desafío", afirmó la estrella española en su conferencia de prensa previa al torneo en Nueva York.

En términos de preparación y todo eso probablemente no es el mejor momento", señaló. "No fue una decisión fácil. Solo hice todo lo que hacía falta para estar listo".

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Alcaraz, doble campeón del US Open, no compite desde que se lesionó la muñeca derecha el 16 de abril en Barcelona.

El percance frenó su gran inicio de temporada, en el que conquistó por primera vez el Abierto de Australia erigiéndose en el tenista más joven en triunfar en los cuatro torneos de Grand Slam.

Alcaraz tuvo que renunciar a Roland Garros y Wimbledon y regresa justo a tiempo para la última gran cita del US Open, en la que no tendrá enfrente a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, por una lesión de rodilla.

Es un poco raro. No vamos a vernos durante seis meses o siete meses, pero le deseo todo lo mejor", dijo Alcaraz sobre Sinner, con quien se ha repartido casi todos los títulos de Grand Slam desde 2024.

Carlos Alcaraz iniciará su camino enfrentando al ruso Roman Safiullin en el US Open 2026 Reuters

"Ojalá tenga una recuperación realmente buena y podamos verlo de nuevo en la pista, en su mejor nivel, una vez más", le deseó.

Sobre su propio proceso de recuperación, Alcaraz dijo confiar en las sensaciones de sus exigentes sesiones de entrenamiento aunque la prueba de fuego será el inicio de la competición a partir del domingo.

"Venir aquí a entrenar con estos chicos para sentir la competición otra vez es una verdadera prueba", señaló Alcaraz, para quien lo más difícil ha sido dominar sus propios temores a una recaída.

Tengo que confiar en mi gente, que me dice que todo va a estar bien. Así que solo tengo que salir al cien por ciento", afirmó. "Estoy tratando de mantenerme alejado de ese miedo y jugando normal".

Alcaraz, segundo sembrado del torneo tras el alemán Alexander Zverev, debutará en primera ronda contra el ruso Roman Safiullin.

Su complicado itinerario incluye posibles duelos en cuartos de final ante el estadounidense Ben Shelton o el francés Arthur Fils, campeones este mes de los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati, y el serbio Novak Djokovic en semifinales.

BFG