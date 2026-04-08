¡Corte de pelo en la grada! La escena que desata la furia del madridismo contra los influencers

Los aficionados del Real Madrid y también del futbol se preguntan ¿en qué se ha convertido el Santiago Bernabéu? El mítico estadio se ha vuelto, después de su renovación, en un lugar donde conviven socios de muchos años, pero también aquellos influencers que aparecen solo por querer reflejar un estatus en redes sociales donde solo se busca la viralidad.

Un video que circula en redes sociales ha generado un gran debate. Durante el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Bayern de Múnich. mientras el equipo de Ancelotti intentaba batir a un inspirado Manuel Neuer, la imagen daba la vuelta al mundo no eran la de los goles, sino una más surrealista.

Mientras algunos se quedaron fuera del estadio por no conseguir boletos y son fieles seguidores del Real Madrid o del buen futbol, dos jóvenes ingresaron para protagonizar una escena poco creíble: un joven cortándole el pelo a otro en pleno partido.

Con su capa de peluquería puesta, maquina y peine en mano, uno de los dos asistentes realizaba un corte de pelo al otro bloqueando la visión de los espectadores situados detrás de él mientras el balón rodaba por el césped.

Este clip de apenas diez segundos, diseñado para ganar tracción en Instagram, ha desatado una ola de indignación sin precedentes. Sin embargo, no es un caso aislado. Hace apenas unas semanas, otro vídeo viral mostraba a influencers gritando de forma exagerada y artificial durante un encuentro, rompiendo el clima de tensión competitiva que caracteriza a las grandes noches europeas.

Las reacciones en redes sociales

En la cuenta de X que mostró el video se han leído críticas de que la situación se ha vuelto complicada para adquirir un boleto que, parece que los influencers tienen la prioridad dejando fuera a aquellos verdaderos seguidores.

“Mientras tanto, los madridistas y madrileños que hicieron grande el Bernabéu, en casa viendo la Champions desde el sofá porque 200€/partido son inasumibles para la gente de a pie”, se puede leer en una de las respuestas.

Otro de los comentarios pone en duda la seguridad del estadio. “Un tío puede acceder con una maquinilla de cortar el pelo, tijera y peines, y a mí me quitan el tapón de mi agua de 25 cl por si la lanzo al campo”.