VIRAL: El video que demuestra cómo el error de Nahuel Molina ayudó a España a ganar el Mundial

El título de la Selección de España en el Mundial 2026 quedó marcado por una acción fortuita en la prórroga ante la Selección de Argentina. Un empujón del lateral Nahuel Molina terminó por beneficiar al extremo Nico Williams, permitiéndole asistir de cabeza a Ferran Torres, quien firmó el definitivo 1-0 en el minuto 106 de la final de la Copa del Mundo.El video desde la grada que revela el error de Nahuel Molina

Un ángulo inédito de la jugada tomado por los aficionados desde las tribunas muestra detalladamente el desarrollo del gol histórico. Tras verse superado en velocidad, Molina intentó desequilibrar físicamente a Williams; sin embargo, la inercia del empuje impulsó al atacante del Athletic Club para conectar un centro enviado por Pedro Porro que parecía perderse por la línea final.

El balón llegó al corazón del área, donde el delantero del FC Barcelona conectó un potente disparo en la parte alta de la portería para vencer al guardameta Emiliano ‘Dibu’ Martínez. La jugada sumó un factor de mala fortuna para la albiceleste: el defensor Giuliano Simeone perdió la marca de Ferran Torres debido a que se estaba ajustando las calcetas en el momento exacto del impacto.

¿Qué dijeron Ferran Torres y el 'Dibu' Martínez tras la final?

La polémica acción se volvió viral de inmediato en redes sociales por la ironía del error defensivo que facilitó la consagración de la escuadra española. Tras el silbatazo final, los protagonistas ofrecieron sus declaraciones sobre el desenlace del partido:

Ferran Torres : "El gol ha sido de 47 millones de personas. Ha sido una liberación muy grande, he sido una persona muy criticada y me gusta callar esas bocas. Me gusta fallar las fáciles y meter las difíciles".

: Emiliano "Dibu" Martínez: "Esas lágrimas no fueron solo por perder un partido de fútbol. Vinieron de sentir que no pude darle a mi país un milagro más cuando más lo necesitaban".

Con este resultado, España consolidó su segunda estrella mundialista, rompiendo de forma definitiva con el reinado de la delegación argentina establecido desde la Copa del Mundo de Qatar 2022.