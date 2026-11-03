Confunden identidad de futbolista Jesús Owono y termina siendo víctima de odio

Michel Owono denunció que recibió diferentes mensajes de odio en su contra tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. Primero, el futbolista del CF Can Vidalet expresó su pésame por la muerte del jugador del Tenerife y, a su vez, aclaró que él no tiene nada que ver con lo que sucedió este lunes en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

“Quiero dejar claro que NO SOY JESÚS OWONO y que no tengo ninguna relación con lo sucedido. Me están confundiendo por mi apellido, y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duele profundamente y que condeno en su totalidad”, publicó en redes sociales.

La puerta 9 del Estadio Heliodoro Rodríguez López sirve como un altar homenaje a Jesús de Miguel Reuters

Michel Owono también exhibió varios mensajes que recibió de varios aficionados, en el que lo llaman criminal, o que debería estar preso, incluso, hasta amenazas de muerte.

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amanece a alguien por el color de su piel o de su origen. El respeto, la empatía y la humanidad deberían de estar por encima de todo”, agregó.

EL VIDALET APOYO A MICHEL OWONO

Por su parte, el equipo CF Can Vidalet expresó su apoyo y solidaridad con su jugador, que está recibiendo insultos, amenazas y comentarios racistas en redes sociales a raíz de una confusión de indentidad.

“Queremos aclarar que nuestro jugador pertenece al CF Can Vidalet y no tiene ninguna relación con los hechos a los que se le está vinculando”, indicó.

El fallecimiento de Jesús de Miguel ocasionó que el portero del Andorra, Jesús Owono, cerrara su cuenta de Instagram.

El Tenerife anunció este martes la muerte de Jesús de Miguel y el Andorra trasladó su más sincero pésame a la familia del jugador. En redes sociales, varios aficionados publicaron varios mensajes de odio.