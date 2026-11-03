Jesús Owono cierra Instagram tras la muerte del delantero del Tenerife

Jesús Owono no la está pasando bien en estos momentos, por lo que el portero del Andorra decidió cerrar su cuenta de Instagram, debido a la acción que suscitó el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife de 30 años.

El incidente se produjo cuando Jesús de Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo del estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando Owono salió a despejar el esférico, arrollando al delantero. El impacto llevó a que el futbolista del Tenerife fuera trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife.

El Tenerife confirmó la muerte de Jesús de Miguel Foto tomada de @CDTOficial

“Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminada la página”, indica un mensaje en la cuenta de Jesús Owono en Instagram.

Según indicó El Partidazo de COPE, antes de que se conociera el fallecimiento del delantero del Tenerife, el portero se encontraba afectado por lo sucedido y quería disculparse personalmente con la familia de Jesús de Miguel, para después expresarse públicamente.

Jesús Owono permaneció al pendiente del estado de salud del delantero.

Es el mensaje que aparece en la cuenta de Instagram de Jesús Owono Captura de pantalla

En el estadio, se escucharon algunos gritos de “asesino”.

“No hay palabras para expresar la tristeza ante una pérdida como esta. Desde el FC Andorra queremos trasladar nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de Jesús de Miguel, así como a toda la familia del CD Tenerife. Estamos con vosotros en estos momentos tan duros. Descansa en paz, Jesús”, fue el mensaje que publicó el Andorra.

Ante esta publicación del equipo de Jesús Owono, algunos aficionados pidieron justicia para Jesús de Miguel, mientras que otros pidieron medidas adecuadas y otros señalaron “la temeridad extrema” del portero.