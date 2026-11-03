Darán último adiós a Jesús de Miguel, futbolista que falleció

El Tenerife dará el último adiós a Jesús de Miguel, futbolista que falleció este martes 3 de noviembre de 2026, después de recibir un choque en un partido del pasado lunes en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

El cuerpo del delantero del Tenerife se trasladará a Madrid, en la localidad de Navahermosa, en la provincia de Toledo, tras el deseo de su familia y se realizará el sepelio con la presencia, en principio, de toda la plantilla del equipo.

Los aficionados han mostrado su solidaridad a la familia de Jesús de Miguel Reuters

“Ahí podremos rendirle un poco, la primera plantilla, junto con la directiva, el último adiós”, indicó Rayco García, máximo accionista y Consejero del Tenerife.

Para el sábado, el equipo organizará una misa en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, que será oficiada por el obispo Eloy Santiago, de la Diócesis Nivariense, para despedir al delantero.

“Me gustaría convocar a toda nuestra afición, a toda la isla, a las 6 de la tarde en el Heliodoro, donde le daremos el último adiós entre todos y donde uniremos fuerzas para salir entre todos de esto adelante. La vida a veces golpea fuerte, este ha sido un año malo a nivel nacional en todos los sentidos y entre todos unidos, vamos a sacar esto adelante”, agregó Rayco García.

Por su parte, Felipe Miñambres, presidente del Tenerife, subrayó que es una situación no vivida en la que un jugador muere en un terreno de juego. Consideró un día triste y que tendrán que pasar una semana de luto.

El Tenerife convocó a sus aficionados a dar el último adiós a Jesús de Miguel Reuters

“Tenemos que hacerle el homenaje que se merece Demi y a partir de ahí, lo llevaremos siempre en el corazón. Es una situación increíble y una desgracia grandísima la que hemos sufrido”, mencionó.

La Federación de Peñas convocó un minuto de silencio colectivo ante la puerta 9 del estadio, que se convirtió en un altar de homenaje en el que, a lo largo de día, las y los aficionados dejan ramos de flores y mensajes de apoyo y ánimo al jugador y su familia.