Los héroes de México 86 regresaron al Estadio Ciudad de México para inspirar al Tricolor

Ellos fueron los últimos. Los últimos futbolistas de la Selección Mexicana que consiguieron instalar al país entre los ocho mejores de una Copa del Mundo. Cuarenta años después, volvieron al mismo escenario donde construyeron aquella hazaña para recordar que los sueños mundialistas también pueden hacerse realidad.

Como parte de una campaña de apoyo rumbo al duelo de octavos de final frente a Inglaterra, la Selección Mexicana reunió a varios de los protagonistas del Mundial de México 1986, la generación que escribió la última gran página del Tricolor en una justa mundialista.

Fernando Quirarte, Luis Flores, Miguel España, Carlos de los Cobos, Félix Cruz y Armando Manzo caminaron nuevamente por el túnel del Estadio Ciudad de México, el mismo que hace cuatro décadas los condujo hacia una de las tardes más memorables del futbol nacional.

Las canas reemplazaron a la juventud y los uniformes quedaron guardados desde hace muchos años, pero la emoción apareció intacta. Entre abrazos, sonrisas y recuerdos, los exseleccionados revivieron las anécdotas de una generación que todavía permanece en la memoria de millones de aficionados mexicanos.

La generación que marcó una época

Uno de los más emocionados fue Fernando Quirarte, histórico defensor de las Chivas, quien recordó con orgullo el torneo que cambió su carrera y lo convirtió en uno de los referentes de aquella selección dirigida por Bora Milutinović.

Quirarte terminó como máximo goleador mexicano en el Mundial de 1986, con dos anotaciones, una estadística poco común para un defensor y que refleja la confianza con la que jugó aquel histórico equipo.

Aquella generación también protagonizó la que sigue siendo la última victoria de México en una fase de eliminación directa de un Mundial disputado como anfitrión. En los octavos de final derrotó 2-0 a Bulgaria gracias al inolvidable gol de Manuel Negrete, considerado por muchos como uno de los mejores en la historia de las Copas del Mundo, además del tanto de Raúl Servín.

Ese triunfo llevó a la Selección Mexicana hasta los cuartos de final, donde cayó frente a Alemania Federal en una dramática serie de penales. Desde entonces, ninguna otra generación ha logrado igualar esa actuación en una Copa del Mundo celebrada en territorio mexicano.

Hoy, el destino vuelve a colocar al Tricolor frente a una oportunidad parecida. El rival es Inglaterra y el premio vuelve a ser un boleto entre los ocho mejores del planeta.

Las leyendas de México 1986 ya hicieron su parte. Regresaron al Estadio Ciudad de México para recordar que la historia no vive únicamente en los libros o en los videos de archivo. También permanece en el lugar donde ocurrió. Ahora, la misión de la actual Selección Mexicana será intentar escribir el siguiente capítulo.