“Comprador de petardos”: Santos dispara contra el América y su política de refuerzos

Antonio Carlos Santos volvió a encender la conversación alrededor del presente del Club América. El legendario exjugador lanzó una crítica frontal sobre el rumbo deportivo del club, su política de fichajes y la falta de identidad en la plantilla actual.

El histórico brasileño cuestionó que el América haya dejado de construirse como un equipo diseñado para competir al máximo nivel durante todo el año, una exigencia que, desde su óptica, debería ser innegociable para una institución de su tamaño.

América tiene que estar diseñado para jugar todo un año y ganar todos los campeonatos que se pongan en frente”, afirmó Santos, en entrevista con W Deportes, dejando claro que no basta con competir por tramos o priorizar ciertos torneos sobre otros.

Más allá de los resultados recientes, donde el América no ha anotado gol en sus primeros 3 juegos del Clausura 2026, Santos apuntó a un problema más profundo: la pérdida de identidad futbolística.

Para el exjugador, el club se ha desviado de su esencia histórica al depender en exceso de jugadores extranjeros que no siempre cumplen con el nivel que exige portar la camiseta azulcrema.

El referente brasileño fue especialmente crítico con la política de refuerzos, al considerar que el prestigio del América en el mercado se ha ido diluyendo con decisiones poco acertadas.

Hoy el América ha sido más comprador de petardos que de grandes futbolistas”, lanzó Santos, en una de las frases más contundentes de su declaración.

Otro de los ejes centrales de su análisis fue la cantera. Santos expresó su preocupación por la escasa presencia de jóvenes mexicanos consolidados en el primer equipo y señaló que, en la actualidad, Ramón Juárez es prácticamente la única excepción visible.

Eso debería de estar en la política del club, así en letras bien grandes: los canteranos, mayor oportunidad, más trabajo”, sentenció el exjugador.

Santos remarcó también que la posibilidad de registrar hasta 9 extranjeros implica una responsabilidad deportiva. Para él, el América está obligado a sostener una base sólida de jugadores mexicanos que le permita competir con equilibrio y coherencia en todos los torneos.

Las declaraciones del exjugador reabren el debate sobre el rumbo del América y colocan bajo la lupa decisiones estructurales que, más allá de los títulos recientes, siguen generando división entre referentes históricos y la realidad actual del club.