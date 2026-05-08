James Rodríguez tendrá documental en Netflix: revelarán su vida dentro y fuera del futbol

Netflix anunció el lanzamiento de un nuevo documental sobre la vida del futbolista colombiano James Rodríguez, una producción que repasará su trayectoria profesional y su rol como figura de la Colombia.

El proyecto también profundiza en su historia personal, incluyendo su faceta como padre de Salomé Rodríguez y su evolución como uno de los referentes del futbol colombiano a nivel internacional.

La serie documental mostrará momentos clave de su carrera, desde sus inicios hasta su consolidación en el futbol europeo, pasando por etapas importantes en distintos clubes y su impacto en la Selección Colombia.

Además, incluirá testimonios, material inédito y episodios de sus momentos más destacados, con el objetivo de ofrecer una visión más íntima del mediocampista.

Estreno previsto rumbo al Mundial 2026

Aunque el documental ha generado expectativa desde su anuncio, se espera su estreno el 21 de mayo como parte de la estrategia de contenidos deportivos de Netflix y plataformas asociadas.

El lanzamiento forma parte del contexto previo al Mundial 2026, donde varias producciones deportivas buscan capitalizar el interés global por el torneo.

Este proyecto se suma a la creciente tendencia de contenidos que exploran la vida personal de los deportistas de élite.

En el caso de James Rodríguez, la producción promete mostrar no solo su carrera internacional, sino también los aspectos humanos y familiares que han marcado su historia dentro y fuera de las canchas.