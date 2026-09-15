Con atajada 'a lo Ochoa' y autogol, Toluca es nuevo líder del Apertura 2026

En partido pendiente de la Jornada 7, Toluca derrotó 0-1 a Puebla y tomó el liderato del Apertura 2026 en la Liga MX; un autogol de José Pachuca fue el que rompió el cero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y Luis García regaló atajada a lo Ochoa contra Brasil en el Mundial 2014.

Disputando el partido una semana y media después de lo previsto al inicio del semestre -debido a la participación de Toluca en la Leagues Cup 2026- el conjunto de Antonio Mohamed se presentó en la Heroica Puebla de Zaragoza con con la novedad de presentar a Paulinho y Federico Viñas en el eje del ataque.

Pese a las diversas oportunidades que se presentaron en la primera mitad, en donde Puebla estuvo cerca de ponerse por delante en el marcador, el resultado simple y sencillamente no se movía, dejando un 0-0 parcial completamente sin sabor.

Puebla 0-1 Toluca

Fue tras un tiro de esquina cobrado desde la punta de la derecha en donde los Diablos lograron romper el compromiso sin goles, luego de que un ‘cabezazo’ de Federico Viñas pegara en el poste y rebotara en la pierna de José Pachuca, por lo que el esférico cambió su rumbo y entró a la portería entre las piernas de Ricardo Gutiérrez (69’), desatando la ovación por parte de los aficionados Escarlatas que se hicieron presentes.

Atajada ‘a lo Ochoa’ por parte de Luis García

Los locales no bajaron los brazos e inmediatamente se lanzaron al arco resguardado por Luis García, quien tuvo que aparecer sobre la línea de gol luego de que sus defensores perdieran en el duelo aéreo, volando sobre su costado derecho y dando un manotazo que recordó a la atajada de Guillermo Ochoa a Neymar durante el Mundial de Brasil 2014.

Finalmente, los esfuerzos por parte de Puebla no lograron brindar frutos, manteniendo la victoria en favor de los comandados por Antonio Mohamed y sumando un nuevo triunfo en el Apertura 2026 que los coloca con 19 puntos y en el liderato del certamen; La Franja es 8º con 13 unidades y podría caer una posición tras el duelo pendiente de Rayados.

El siguiente partido para Toluca en el semestre será ante Santos en el Nemesio Diez, donde los Diablos son completamente favoritos para sumar 3 unidades más, mientras que Puebla no se moverá del Estadio Cuauhtémoc para recibir a Miguel Herrera y compañía el viernes 18 de septiembre.

BFG