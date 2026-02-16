Aficionado lanza cenizas humanas a la pista en plena final de Daytona 500; mira el video 

El final de la edición 2026 de las 500 Millas de Daytona, primera fecha del calendario de NASCAR Cup, no solo fue caótico en su conclusión, sino que también dejó una imagen pocas veces vista cuando un aficionado lanzó unas cenizas sobre el circuito justo cuando los competidores se dirigían a la bandera de cuadros.

Un video en redes sociales muestra al fan intentando dispersar los restos durante un choque en el giro final. La imagen capta el momento cuando el aficionado se acerca a la protección del óvalo justo en el instante que se desata el caos de la victoria que llevó a Tyler Reddick a conseguir el triunfo tras sobrevivir a dos accidentes en la última vuelta.

La victoria fue vital para su equipo, 23XI Racing, copropiedad de Denny Hamlin y la leyenda de la NBA, Michael Jordan. Reddick admitió que cumplir con las expectativas de Jordan y Hamlin en momentos tan determinantes es algo que ama hacer, especialmente tras un 2025 complicado. Reddick se convirtió en el líder número 25 de la carrera, un nuevo récord.

El último adiós: Cenizas en el asfalto de Daytona

Mientras los motores rugían a más de 300 km/h y el metal se retorcía en un accidente múltiple durante la última vuelta, un espectador decidió convertir el Daytona International Speedway en un camposanto improvisado. En un acto que ha dejado atónitos a los comisarios de la NASCAR, un video captó el momento exacto en que un aficionado lanzaba lo que parecen ser cenizas humanas hacia la pista mientras los autos cruzaban la línea de meta.

Mientras los servicios de emergencia se desplegaban, los restos se dispersaban en el aire de Florida, creando una de las imágenes más extrañas y perturbadoras en la historia de la "Gran Carrera Americana". Hasta el momento, las autoridades del circuito no han emitido declaraciones sobre posibles sanciones o la identidad del fanático que realizó la acción.

El caos de la victoria

La bandera a cuadros no solo trajo consigo cenizas y escombros, sino una de las celebraciones más simbólicas para el automovilismo moderno. Tyler Reddick emergió de entre las nubes de humo y accidentes para darle a Michael Jordan su victoria más prestigiosa como dueño de equipo. El final fue un absoluto pandemónium: un récord de 25 cambios de líder, dos accidentes en la última vuelta y el drama de ver a un equipo como 23XI Racing tocar la gloria mientras sus rivales quedaban eliminados en el "Big One" provocado involuntariamente por Justin Allgaier.