De los 28 convocados por Rafa Márquez para la Fecha FIFA en la que México enfrentó a Jamaica por su boleto al Final Four de Concacaf, 21 jugadores tuvieron actividad, dejando a 7 sin minutos y solamente a 3 sumando la totalidad de los minutos posibles dentro del terreno de juego.

El estratega nacional afrontó sus primeros compromisos oficiales en el banquillo de la Selección Mexicana, donde una derrota y una victoria dejaron como resultado su boleto al Final Four de Concacaf y su sitio en la siguiente edición de la Copa Oro 2027.

Jugadores sin minutos en la Fecha FIFA (7): Óscar García, Alex Padilla, Diego Campillo, Erick Sánchez, Obed Vargas, Isaías Violante y Armando León.

Sumaron todos los minutos posibles (3): Raúl Rangel, Israel Reyes y Erik Lira.

La Selección Mexicana regresó a Monterrey tras más de 8 años; fue su primer partido en el 'Gigante de Acero'. Mexsport

Minutos por jugador de México en Fecha FIFA de noviembre 2026

Esta es la actividad con la que contaron cada uno de los jugadores durante el partido de ida celebrado en Kingston en donde los caribeños se impusieron 3-2 y en el compromiso de vuelta, donde el Tri se llevó el triunfo por un solitario 1-0:

Porteros

- Raúl Rangel / 90+90 = 180’.

- Óscar García / sin actividad.

- Alex Padilla / sin actividad.

Raúl Rangel fue el único portero con minutos durante la Fecha FIFA de noviembre de 2026 con la Selección Mexicana. Mexsport

Defensas

- Israel Reyes / 90+90 = 180’.

- Johan Vásquez / 90+0 = 90’.

- Chiquete Orozco / 0+90 = 90’.

- Jesús Gallardo / 90+0 = 90'.

- Mateo Chávez / 0+90 = 90'.

- Rodrigo Huescas / 0+72 = 72’.

- César Montes / 64+0 = 64’.

- Kevin Álvarez / 26+19 = 45’.

- Diego Campillo / sin actividad.

Israel Reyes fue de los jugadores que sumaron 180 minutos en la primer Fecha FIFA con partidos oficiales bajo el mando de Rafa Márquez. Mexsport

Mediocampistas

- Erik Lira / 90+90 = 180’.

- Gilberto Mora / 90+83 = 173'.

- Álvaro Fidalgo / 0+90 = 90’.

- Luis Romo / 64+0 = 64'.

- Santiago Sandoval / 26+33 = 59’.

- Andrés Montaño / 0+19 = 19’.

- Erick Sánchez / sin actividad.

- Obed Vargas / sin actividad.

Erik Lira se estrenó como capitán de la Selección Mexicana en el partido ante Jamaica celebrado en Monterrey dentro de la Nations League de Concacaf 2026. Mexsport

Delanteros

- Julián Quiñones / 90+83 = 173’.

- Roberto Alvarado / 71+53 = 124’.

- Jesús Manuel Corona / 19+71 = 90’.

- Santiago Gimenez / 71+0 = 71’.

- Alexis Vega / 19+7 = 26’.

- Armando González / 0+7 = 7’.

- Isaías Violante / sin actividad.

- Armando León / sin actividad.

México derrotó a Jamaica y eliminó a los 'Reggae Boyz' por gol de visitante. Mexsport

BFG