Rafa Márquez borra a 7 jugadores de la Fecha FIFA de noviembre ante Jamaica
De los 28 jugadores llamados a la convocatoria de Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica, 7 de ellos no contaron con minutos en ninguno de los partidos
De los 28 convocados por Rafa Márquez para la Fecha FIFA en la que México enfrentó a Jamaica por su boleto al Final Four de Concacaf, 21 jugadores tuvieron actividad, dejando a 7 sin minutos y solamente a 3 sumando la totalidad de los minutos posibles dentro del terreno de juego.
El estratega nacional afrontó sus primeros compromisos oficiales en el banquillo de la Selección Mexicana, donde una derrota y una victoria dejaron como resultado su boleto al Final Four de Concacaf y su sitio en la siguiente edición de la Copa Oro 2027.
Jugadores sin minutos en la Fecha FIFA (7): Óscar García, Alex Padilla, Diego Campillo, Erick Sánchez, Obed Vargas, Isaías Violante y Armando León.
Sumaron todos los minutos posibles (3): Raúl Rangel, Israel Reyes y Erik Lira.
Minutos por jugador de México en Fecha FIFA de noviembre 2026
Esta es la actividad con la que contaron cada uno de los jugadores durante el partido de ida celebrado en Kingston en donde los caribeños se impusieron 3-2 y en el compromiso de vuelta, donde el Tri se llevó el triunfo por un solitario 1-0:
Porteros
- Raúl Rangel / 90+90 = 180’.
- Óscar García / sin actividad.
- Alex Padilla / sin actividad.
Defensas
- Israel Reyes / 90+90 = 180’.
- Johan Vásquez / 90+0 = 90’.
- Chiquete Orozco / 0+90 = 90’.
- Jesús Gallardo / 90+0 = 90'.
- Mateo Chávez / 0+90 = 90'.
- Rodrigo Huescas / 0+72 = 72’.
- César Montes / 64+0 = 64’.
- Kevin Álvarez / 26+19 = 45’.
- Diego Campillo / sin actividad.
Mediocampistas
- Erik Lira / 90+90 = 180’.
- Gilberto Mora / 90+83 = 173'.
- Álvaro Fidalgo / 0+90 = 90’.
- Luis Romo / 64+0 = 64'.
- Santiago Sandoval / 26+33 = 59’.
- Andrés Montaño / 0+19 = 19’.
- Erick Sánchez / sin actividad.
- Obed Vargas / sin actividad.
Delanteros
- Julián Quiñones / 90+83 = 173’.
- Roberto Alvarado / 71+53 = 124’.
- Jesús Manuel Corona / 19+71 = 90’.
- Santiago Gimenez / 71+0 = 71’.
- Alexis Vega / 19+7 = 26’.
- Armando González / 0+7 = 7’.
- Isaías Violante / sin actividad.
- Armando León / sin actividad.
BFG