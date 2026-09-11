"Cometí un error al caer en provocaciones": Sebastián Vegas se disculpa por pelea entre Pumas y León

Sebastián Vegas ofreció disculpas este viernes por su comportamiento durante la pelea que se desató en la cancha del Estadio Olímpico Universitario después de la victoria de Pumas por 3-1 sobre León. El defensor chileno recibió una tarjeta roja por su participación en el conflicto.

El futbolista reconoció que cometió un error al caer en provocaciones y señaló que su compromiso es representar al equipo esté dentro de la cancha o fuera de ella.

Quiero pedir una disculpa sincera por lo ocurrido ayer al final del partido. Cometí un error al caer en provocaciones y recibir esa expulsión. Mi compromiso es representar con respeto a este club y a este escudo, esté dentro o fuera de la cancha. ¡Gracias por el apoyo de siempre!”, publicó Vegas.

La disculpa llegó después de que Javier Gandolfi, entrenador de León, se mostrara molesto en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Reconoció que desconocía los motivos que provocaron la pelea, pero consideró que la situación no corresponde con la imagen que el equipo busca proyectar.

Gandolfi lamenta la expulsión de Sebastián Vegas

El entrenador también cuestionó las consecuencias deportivas que tendrá la tarjeta roja para su equipo. Señaló que León no cuenta con todos sus jugadores al cien por ciento físicamente debido al desgaste acumulado durante la Leagues Cup.

En ese contexto, perder a un futbolista por expulsión representa una dificultad adicional para preparar el siguiente compromiso. Vegas no podrá estar disponible para el encuentro ante Atlético de San Luis.

Solari acusa agresión contra Keylor Navas

Javier Gandolfi no fue el único entrenador que habló sobre el incidente. Esteban Solari, técnico de Pumas, aseguró que una persona perteneciente al cuerpo técnico de León agredió a Keylor Navas durante el conflicto.

El estratega universitario consideró que quienes permanecen en las bancas deben contribuir a controlar los ánimos de los futbolistas que están en la cancha, en lugar de incitar a la violencia.

Solari señaló que esperaba que la persona que, según su versión, inició el conflicto ofreciera disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, fue Vegas quien hizo pública la disculpa este viernes, aunque el jugador sostuvo que su expulsión se produjo después de haber sido provocado.

Con la tarjeta roja, el defensor chileno queda fuera, al menos, del siguiente compromiso de León el próximo lunes cuando reciban en casa al Atlético de San Luis.