Habrá invasión de novatos en la F1: Diez pilotos confirmados para la FP1 del GP de México

Las características del Autódromo Hermanos Rodríguez lo han convertido en el punto estratégico para que las escuderías coloquen a sus pilotos novatos y puedan cumplir con el requisito de la FIA.

Este fin de semana no será la excepción, pues durante la FP1 del GP de México todos los equipos acatarán dicha obligación.

Por primera vez en la categoría, todas las escuderías entregarán los controles de uno de sus monoplazas a un piloto juvenil en simultáneo durante una práctica libre. Para este fin de semana destaca la ausencia de Liam Lawson y Valtteri Bottas, quienes han tenido un rendimiento cuestionable en la actual temporada, por lo que los rumores sobre una posible liberación de sus contratos han incrementado.

¿Qué pilotos participarán en la FP1 del GP de México?

Mercedes: Frederik Vesti sustituirá a George Russell

El piloto alemán es reserva de Mercedes desde 2024; ha acumulado experiencia en el simulador del equipo y fue subcampeón de la Fórmula 2 durante la temporada 2023.

Red Bull: Ayumu Iwasa en lugar de Max Verstappen

El japonés es piloto de la academia de los Toros Rojos desde 2021. Sus primeras participaciones en F1 se dieron en 2024, cuando subió al monoplaza de Racing Bulls para la primera práctica libre del GP de Japón. Fue campeón de la categoría Super Fórmula de Japón en 2025.

McLaren: Leonardo Fornaroli toma el asiento de Lando Norris

El italiano forma parte del programa de desarrollo de los de Woking desde finales del año pasado y es uno de los prospectos más interesantes de la escudería, ya que fue campeón de la Fórmula 3 en 2024 y campeón de la Fórmula 2 en 2025.

Racing Bulls: Nikola Tsolov reemplazará a Liam Lawson

Actualmente, ocupa el segundo puesto en el campeonato mundial de la Fórmula 2 y es uno de los posibles candidatos para sustituir a Liam Lawson en la escudería el próximo año.

Alpine: Gabriele Minì por Franco Colapinto

Luego de probar monoplazas de la categoría durante tests privados, tendrá su debut en una sesión oficial de Fórmula 1. El piloto de 21 años fue subcampeón de la Fórmula 3 en 2024 y actualmente compite en la F2 con MP Motorsport, equipo perteneciente a Alpine.

Haas: Ryo Hirakawa sustituirá a Esteban Ocon

El japonés es el piloto más veterano que tendrá participación durante la FP1 del GP de México. Tiene 32 años, es piloto de pruebas de la escudería estadunidense y ha tenido una trayectoria destacada en el WEC, donde ganó las 24 Horas de Le Mans en 2022, así como el Mundial de Resistencia en ese año y en 2023.

Audi: Freddie Slater irá en lugar de Gabriel Bortoleto

El británico tendrá su debut en una sesión oficial de la categoría tras haber sido subcampeón de la F3 en la temporada 2026. Desde este año forma parte del programa de desarrollo de Audi.

Williams: Luke Browning manejará el coche de Alexander Albon

Con 24 años de edad, es piloto reserva de la escudería y se ha encargado de apoyar en el desarrollo del monoplaza en el simulador y en el análisis de datos durante los fines de semana de carrera.

Aston Martin: Jack Crawford al volante del auto de Lance Stroll

El estadunidense debutó en una sesión de F1 durante la primera práctica libre del GP de México en 2025 y, un año después, volverá a tener la misma responsabilidad.

Cadillac: Colton Herta sustituirá a Valtteri Bottas

Para nadie es una novedad que el desempeño de Valtteri Bottas ha quedado a deber en la actual temporada, pues en 2026 arrastra una marca negativa ante Sergio 'Checo; Pérez.

En carrera acumula 12 derrotas y cuatro victorias, mientras que en calificación ha podido superarlo en ocho ocasiones, mientras que el tapatío lo ha hecho en diez.

Colton Herta busca llegar al asiento de Cadillac para el 2027 Cadillac Formula 1 Team

Esta será la quinta vez en la campaña en la que Colton Herta se subirá al MAC-26. Su ingreso a la Fórmula 2 esta temporada, así como las constantes participaciones en F1, le permitirán seguir sumando puntos en la búsqueda de la superlicencia de la FIA para así sustituir a Valtteri Bottas en la categoría.

¿Cuándo y dónde ver la FP1 del GP de México 2026?

Día: viernes 30 de octubre.

Horario: 12:30 horas.

Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez.

Transmisión: F1 TV Pro / Sky Sports / TUDN / Canal 5.