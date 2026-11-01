Violencia en el GP de México: Aficionados se van a los golpes en gradas del AHR

El Gran Premio de México, galardonado en cinco ocasiones como el mejor evento de la temporada de la Fórmula 1, se vio empañado este fin de semana por un lamentable episodio de violencia. La fiesta del automovilismo en la capital del país quedó empañada por un altercado físico ocurrido en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez durante las jornadas de clasificación del día sábado.

Así fue la lamentable pelea en el AHR

Los hechos salieron a la luz a través de un video que comenzó a circular de manera masiva en redes sociales. En la grabación se aprecia cómo una intensa discusión verbal entre un hombre y una mujer comenzó a captar la atención de los asistentes que se encontraban en la Zona Gris del recinto deportivo.

De acuerdo con los testimonios recogidos en plataformas digitales y lo proyectado en las imágenes, el conflicto se originó debido a la disputa por unos asientos. Ambas partes argumentaban tener el derecho de ocupación sobre los mismos lugares, lo que rápidamente elevó la tensión entre los involucrados.

La situación se tornó crítica cuando la discusión verbal escaló a una agresión directa: el sujeto escupió de manera deliberada en el rostro de la mujer con la que discutía. Este acto provocó la reacción inmediata e indignada de las personas que presenciaban el altercado a pocos metros de distancia.

Ante la agresión, otro hombre que se encontraba en la misma zona intervino para encarar al agresor, lo que derivó de inmediato en un intercambio de golpes. En cuestión de segundos, la trifulca creció en intensidad y se convirtió en una riña colectiva en medio de la multitud de aficionados que intentaban resguardarse o presenciar los hechos.

A la pelea se sumaron un hombre y una mujer más, tornando la situación aún más caótica en ese sector de las gradas. A causa del forcejeo y los impactos, varios de los involucrados perdieron el equilibrio y terminaron cayendo entre los escalones y las filas del graderío.

Un aspecto que generó fuerte indignación en las plataformas digitales fue la aparente falta de respuesta por parte de las autoridades o la seguridad privada. Durante los noventa segundos de duración del material audiovisual, no se aprecia la intervención de ningún elemento de seguridad, concluyendo el video con el agresor inicial retando nuevamente a golpes a los demás espectadores.

Hasta el momento, no se ha precisado si los aficionados involucrados fueron retirados del Autódromo Hermanos Rodríguez por el personal del evento o si las autoridades correspondientes procedieron con alguna detención. Tampoco se ha aclarado si la organización del Gran Premio les retiró los accesos para la carrera dominical, entradas cuyos costos oscilan entre los 10 mil y 25 mil pesos.