¿América, en problemas? Turco Mohamed acusa que las Águilas han utilizado a 10 extranjeros

Antes de marcharse del Estadio Banorte, Antonio Mohamed dejó un dardo contra el americanismo como respuesta a las críticas del DT Guillermo Almada. El técnico del Toluca acusó ante los medios que las Águilas han utilizado a 10 extranjeros en el torneo Apertura 2026.

"Polémico es que el América haya tenido 10 extranjeros en el torneo, eso es polémico. Es el único equipo de futbol mexicano que puso 10 extranjeros en cancha, le cambiaron el número a un jugador, ustedes saben cuál es, y lo que lo sacaron juega en la sub-20, eso es polémico", replicó el argentino.

De acuerdo con el Reglamento de Competencia de la Liga MX, cada club tiene máximo nueve plazas de NFM (No Formado en México).

En efecto, son 10 los futbolistas foráneos que han utilizado las Águilas a lo largo de las 15 jornadas. Pero en cada uno de esos partidos, el club mantuvo su margen de máximo nueve NFM, por lo que no faltó al reglamento al mantener la cuota.

Entre altas y bajas de Liga MX y los registros, en la presente campaña el América contabiliza ocho futbolistas NFM en su plantilla: Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Cristian Borja, Óscar Perea, Raphael Veiga, Brian Rodríguez, Carlos Álvarez y Miguel Ángel Borja.

¿Y el resto que acusa Mohamed ?

El colombiano José 'la Pantera' Zúñiga estuvo registrado con el América por algunas jornadas, pero fue dado de baja por una lesión de larga duración. No disputó ni un minuto del torneo de Apertura 2025.

El uruguayo Sebastián Cáceres, fichado por el Celta de Vigo, disputó solamente dos juegos en el Apertura 2026.

Está el caso de Ícaro. El juvenil brasileño de las Fuerzas Básicas fue promovido al primer equipo y con el dorsal 27. Pero con la posibilidad de saturar los lugares de NFM, la directiva solicitó un carnet especial, para mandar al sudamericano a los registros de la Sub-21, al tiempo que cambió al dorsal 217.

"Es la última jugada del partido también, pero bueno, no hablo mal de los árbitros, me la aguanto, polémico es eso, porque son nueve extranjeros y América jugó con 10, hay que analizarlo. Investiguen".

Empate 2-2 con el América

El Turco Mohamed también continuó con los méritos del rival en el Estadio Banorte.

“No nos vamos conformes con el empate, hicimos los méritos para ganarlo, tuvimos equivocaciones en jugadas puntuales, no nos pudimos llevar el triunfo, nos viene pasando, tenemos que seguir trabajando y mejorar esos errores que nos castigan, conforme con el trabajo del equipo, fue intenso, tuvimos las más claras nosotros, bueno, no lo pudimos ganar”.

“Lo que pasó fue una trifulca, hoy, si es polémica, es el último gol, lo demás no, es lo que yo pienso, el único que agarra es Borja, es futbol, están forcejeando, a ver si marcan lo mismo, lo bueno es que competimos, un rival de Liguilla, de poder a poder, nos entregamos al máximo, el resultado está bien, los resultados no se discuten”.

Finalmente, Mohamed ya lanzó su mirada al próximo fin de semana, duelo contra los Rayados de Monterrey en el infierno del Nemesio Díez.

“Va a estar difícil, Cruz Azul, si saca un buen resultado, nos va a sacar más puntos, tenemos que mejorar, es lo que tenemos que seguir insistiendo, sabiendo que el último torneo, con Leagues Cup no recibimos más que dos, con esa final con Monterrey solamente recibimos dos, volveremos a trabajar, seguir mejorando, en el lugar que entremos, pelear el campeonato, ese es el objetivo del Deportivo Toluca".