Reacción de Gilberto Mora ante el golazo de Lucas Ocampos se vuelve viral

Las expectativas en torno a Gilberto Mora aumentan semana a semana. Debido a esto, el joven mediocampista mexicano cuenta con un seguimiento especial de las cámaras durante cada partido. En el reciente duelo frente a Rayados, el futbolista fue captado realizando un gesto que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Transcurría el minuto 57 del encuentro cuando Lucas Ocampos anotó una auténtica obra de arte: una chilena desde los linderos del área que se metió en el ángulo, provocando la ovación de todos los presentes en el Gigante de Acero.

La magnitud de la anotación fue tal que las cámaras enfocadas en el ‘10’ de los Xolos de Tijuana captaron el momento exacto en el que Mora aplaudió la genialidad del delantero argentino tras recibir el tanto en su propia portería.

En las plataformas digitales, las opiniones se dividieron de inmediato. Mientras algunos seguidores fronterizos aplaudieron el gesto de deportividad y reconocimiento hacia la calidad del rival, otros lo interpretaron como una falta de respeto hacia el club, al considerar que un jugador no debe celebrar un gol en contra.Mora recupera ritmo de juego

Mora recupera ritmo de juego

El enfrentamiento ante Monterrey representó el segundo encuentro para Gilberto Mora tras superar la lesión de tobillo sufrida con la Selección Mexicana, la cual lo mantuvo más de un mes fuera de las canchas.

En el compromiso de mitad de semana frente al América, Morita ingresó de cambio al minuto 56, mientras que ante Rayados lo hizo al arrancar la segunda mitad (45'). De esta manera, el cuerpo técnico gestiona su regreso paulatino para incrementar de forma segura su carga de trabajo.

La directiva de Tijuana tiene como prioridad no arriesgar al jugador. Con 18 años recién cumplidos, el volante ya cuenta con el aval de la FIFA para emigrar al futbol europeo, un traspaso que podría concretarse en el próximo mercado invernal.