Nacer con la pole de Hamilton: auxilian parto en pleno Gran Premio de México de F1 

Mientras Lewis Hamilton lograba historia con su primer pole con Ferrari, en las gradas del Gran Premio de la Ciudad de México se vivía otra carrera, pero por llegar al hospital para asistir a una mujer que entró en labores de parto el sábado mientras disfrutaba la actividad en pista en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (PBI-SSC) brindaron atención médica de emergencia y facilitaron el traslado hospitalario de una mujer en trabajo de parto según informó la SSC de la capital del país en una tarjeta informativa.

Como parte de los operativos de resguardo y atención a la ciudadanía desplegados en las inmediaciones del recinto, los uniformados detectaron en la zona café del inmueble, conocida como el Estadio GNP Seguros, a una joven de 22 años de edad con un embarazo a término, quien presentaba malestar general y dolores agudos.

De manera inmediata coordinaron acciones con el personal paramédico y los servicios médicos del evento para canalizar a la asistente a la carpa de atención primaria, donde fue diagnosticada con un probable inicio de trabajo de parto. Posteriormente, se gestionó la llegada de una ambulancia que la trasladó a un nosocomio especializado para su atención definitiva.

Lewis Hamilton se lleva la pole position en un sábado de emociones en el Hermanos Rodríguez

A la par de las acciones de auxilio en las zonas de espectadores, la actividad en el trazado capitalino vieron como Hamilton consiguió su primera posición de privilegio gracias a una vuelta de 1m17.341s, superando por apenas nueve milésimas de segundo a George Russell del equipo Mercedes.

Andrea Kimi Antonelli arrancará cuarto luego de haberse clasificado quinto, pero beneficiado por la sanción a Max Verstappen.

Sergio Pérez partirá su carrera 300 en la posición 20 ayudado por la descalificación de Liam Lawson.