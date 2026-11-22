La afición mexicana encontró la manera de responderle a Nick Bosa. El defensivo de los San Francisco 49ers fue uno de los protagonistas del ambiente en el Estadio Banorte, pero no por sus jugadas: cada vez que apareció ante el público, recibió una fuerte dosis de abucheos y repudio.

El contraste fue inmenso. Mientras a Bosa lo seguían sonoros reclamos y el grito a coro de “culero, culero” cada vez que aparecía en las pantallas del Estadio Banorte, a sus compañeros de la ofensiva los acompañaron gritos de apoyo que hacían retumbar las gradas.

La reacción comenzó desde el calentamiento. Cuando Bosa saltó al emparrillado para realizar sus ejercicios previos al encuentro, una parte de las tribunas respondió con una sonora rechifla y gritos de desaprobación. La respuesta del público fue contundente. Los abucheos retumbaron en el inmueble y dejaron claro que sus declaraciones previas al partido no habían pasado inadvertidas. Ante el rechazo, el ala defensiva levantó el pulgar en dirección a las tribunas.

El episodio fue el desenlace de una polémica que comenzó días antes de que la NFL regresara a México. Durante una comparecencia ante los medios, Bosa habló sobre el ambiente que había encontrado en su anterior visita, en 2022, y sugirió que los aficionados necesitaban orientación para saber cuándo hacer ruido.

Creo que necesitamos darles información a los aficionados para que sepan cuándo gritar, porque cantan durante todo el tiempo”, comentó. Después añadió que, sin ofender las formas de alentar propias del futbol, sería positivo que los seguidores hicieran ruido cuando San Francisco estuviera a la defensiva.

Aunque su planteamiento tenía una explicación deportiva —el ruido puede dificultar la comunicación del quarterback rival—, la forma de expresarlo fue interpretada por numerosos aficionados como una descalificación de la cultura deportiva mexicana. Las críticas se extendieron en redes sociales y medios de comunicación.

Este domingo, la tribuna tuvo la oportunidad de responderle directamente. Y lo hizo sin necesidad de abandonar la fiesta que acompañó el regreso de la NFL a la Ciudad de México después de cuatro años de ausencia.

La reacción también dejó una imagen contrastante: mientras buena parte del estadio vestía los colores de San Francisco y respaldaba a los 49ers, Bosa recibió un trato muy distinto al de sus compañeros.

El defensivo llegó a México para disputar un partido de temporada regular, pero terminó convertido en uno de los focos de atención desde antes del inicio. La afición no olvidó sus palabras y encontró en los abucheos una forma de hacerle saber que, en el Estadio Banorte, los cánticos y la pasión también forman parte del espectáculo.