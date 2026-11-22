Héctor Miguel Herrera reapareció este domingo en redes sociales después de ser detenido en Estados Unidos por conducir bajo los efectos del alcohol durante la noche del sábado 22 de noviembre. El mediocampista mexicano publicó una fotografía con el uniforme del Houston Dynamo, en lo que aparenta ser una sesión de entrenamiento del equipo.

La imagen llegó después de varias horas de incertidumbre sobre su situación legal y la posibilidad de que estuviera disponible para disputar los playoffs de la MLS. Aunque el futbolista no ofreció explicaciones sobre lo ocurrido, su publicación apunta a que pudo reincorporarse a las actividades del conjunto texano.

Houston Dynamo tampoco había emitido un comunicado ni compartido información oficial sobre el arresto de su jugador. Por ello, los detalles conocidos sobre el proceso legal procedieron de reportes periodísticos.

Ficha de arresto de Héctor Herrera X: @TheNorthEndPod

Herrera salió bajo fianza tras su detención

De acuerdo con el periodista Francisco Villalobos Limón, el futbolista salió bajo fianza después de ser detenido en el condado de Montgomery por superar los límites de alcohol permitidos para conducir.

El reporte señala que el mexicano deberá presentarse posteriormente ante una corte de ese condado para aclarar su situación. También indica que, si se trata de la primera ocasión en que enfrenta un caso de este tipo, no habría mayores complicaciones en el proceso.

Sin embargo, la salida bajo fianza no significa que el asunto esté concluido. Herrera todavía deberá atender el procedimiento correspondiente ante las autoridades, mientras se determina el alcance de las consecuencias legales por conducir bajo los efectos del alcohol.

MLS y Houston Dynamo revisarán el caso

Además del proceso ante las autoridades, la situación del mediocampista podría tener consecuencias en el ámbito deportivo. Según la información del periodista, tanto Houston Dynamo como la MLS se encargarán de revisar lo sucedido y determinar si corresponde aplicar alguna medida.

La publicación de Herrera con la indumentaria del club representa una señal de su posible regreso a los entrenamientos, aunque no constituye una confirmación oficial sobre su disponibilidad para competir.

Houston Dynamo enfrentará a San Jose Earthquakes en la primera ronda de los playoffs de la MLS. La participación del mexicano en esa serie dependerá de cómo avance tanto la revisión del caso como la situación deportiva del equipo.