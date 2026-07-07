Escándalo en Argentina: el FBI investiga a la AFA por lavado de dinero

Mientras la selección de Argentina celebra su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) sostiene un frente abierto fuera de las canchas.

De acuerdo con una investigación publicada por el diario argentino La Nación, fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a tomar declaraciones de personas vinculadas con las operaciones financieras de la AFA en territorio estadunidense.

Según el reporte, las autoridades buscan establecer cómo la organización presidida por Claudio "Chiqui" Tapia administró y canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos y si alguna de esas operaciones pudo derivar en posibles delitos bajo la legislación estadounidense, entre ellos lavado de dinero o fraude financiero.

Uno de los testimonios ya recabados sería el del empresario Guillermo Tofoni, quien, según La Nación, participó la semana pasada en una reunión virtual de aproximadamente tres horas con fiscales federales y agentes del FBI con sede en Washington D.C. y Miami. Consultado por el periódico argentino, Tofoni evitó confirmar o negar la existencia de ese encuentro.

La investigación también pone bajo la lupa a TourProdEnter LLC, empresa vinculada al productor teatral Javier Faroni, la cual administró el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA. Los fiscales buscan reconstruir el recorrido de los recursos económicos manejados por esa compañía dentro del sistema bancario estadunidense.

¿Cuándo empezó la investigación?

Siempre de acuerdo con La Nación, la pesquisa comenzó de manera preliminar durante 2025 y está encabezada por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger.

Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, especializada en delitos financieros; Ting cuenta con experiencia en investigaciones de fraude corporativo; mientras que Berger ha participado en casos internacionales de lavado de activos, incluido el proceso contra el excontralor de Ecuador, Carlos Ramón Polit Faggioni.

El medio argentino señala que la investigación podría incluir solicitudes de información a bancos y empresas estadunidenses, además de entrevistas con personas que tuvieron conocimiento directo o indirecto de las operaciones comerciales de la AFA en los últimos años

También podrían declarar exfuncionarios argentinos

El reporte añade que las autoridades estadounidenses analizan llamar a declarar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información relacionada con las actividades financieras de la AFA o supervisaron algunas de sus operaciones.

Hasta el cierre de la publicación, el Departamento de Justicia no había emitido una postura oficial sobre el avance de la investigación.

La respuesta de la AFA

Ante el escenario, representantes de la AFA participaron la semana pasada en un foro celebrado en Miami sobre futbol, corrupción y justicia.

Tomás Regalado, representante de la AFA para América del Norte, junto con el abogado penalista Mariano Lizardo, defendieron el principio de presunción de inocencia y recordaron que la apertura de una investigación no implica responsabilidad penal.

Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad", afirmó Regalado durante el encuentro.

Hasta el momento, no se han presentado cargos ni acusaciones formales contra la AFA, Claudio Tapia o alguno de los directivos mencionados. La información disponible corresponde a una investigación preliminar reportada por La Nación, que señala que las autoridades estadounidenses continúan reuniendo testimonios y documentación para determinar si existen elementos que justifiquen el avance del caso.