Claudia Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La Selección Mexicana que representará al país en el Mundial 2026 que arrancará el próximo jueves fue abanderada la tarde de este lunes por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La ceremonia se realizó a las 13 horas en el Centro de Alto Rendimiento, lugar donde la representación mexicana lleva concentrada varias semanas siendo el único equipo que competirá en la Copa del Mundo que ha gozado hasta con cinco semanas de anticipación. El equipo encabezado por el director técnico Javier Aguirre llegó a un acuerdo con los equipos de la Liga MX para ceder a los seleccionados antes del arranque de la liguilla.

En el evento estuvieron presentes los 26 jugadores que disputarán el Mundial y quienes fueron presentados uno a uno; además de Aguirre, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, Rafael Márquez, auxiliar técnico así como Ivar Sisniega, presidente de la FMF y Duilio Davino, director de selecciones nacionales mayores varoniles.

Claudia Sheinbaum entregó la bandera mexicana al portero Guillermo Ochoa, quien vivirá su sexto mundial y se espera tenga participación al menos unos minutos durante uno de los tres encuentros que tendrá México como una forma de honrar su trayectoria, no solo dentro del cuadro nacional, sino también tras haber marcado la historia del fútbol mexicano con sus actuaciones en torneos internacionales.

Al concederles el honor de ponerle en sus manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir con su protesta, por el bien del pueblo y por el bien de la nación. Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños. Muchas felicidades. Les deseamos el mayor de los éxitos. ¡Que viva la selección! Enhorabuena”, dijo Shinbaum ante los seleccionados.

Al grito de “Viva México”, la presidenta y la selección cerraron un evento donde encomendó a los jugadores representar dignamente a México.

¿Cuándo juega México su primer partido del Mundial 2026?

La Selección Mexicana arrancará el Mundial 2026 ante la selección de Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México a las 13 horas, esto como parte de los tres enfrentamientos que debe encarar en el grupo A.

Posteriormente, el equipo dirigido por Aguirre jugará en el Estadio Guadalajara ante Corea del Sur cerrando su participación en la ronda de grupos ante Chequia en la Ciudad de México.