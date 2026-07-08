VIDEO: El emotivo gesto de Isaac del Toro que hizo romper en llanto a un niño en el Tour de Francia

El traje de ídolo deportivo mexicano le queda perfecto a Isaac del Toro, quien muestra sencillez cuando los aficionados lo buscan para capturar un momento inolvidable a través de una fotografía o un autógrafo, como quedó plasmado en un video que se ha hecho viral cuando un niño rompe en llanto al poder estar a su lado.

El video corresponde a la segunda etapa del actual Tour de Francia del domingo, cuando Del Toro hizo más grande su leyenda en el ciclismo mexicano al conquistar su primera etapa en la Grande Boucle al cruzar la meta antes que el cuatro veces campeón de la ronda gala, el esloveno Tadej Pogacar, quien le cedió el honor de entrar primero a la meta tras el enorme trabajo que hizo a su favor.

Ese día, un niño se acercó a la joven realidad del deporte mexicano con 22 años para pedirle su autógrafo. En el momento de charlar con Del Toro su rostro estaba envuelto en lágrimas, así como el de su padre que observaba el momento emocionado detrás de las vallas.

El niño y su familia vivieron ese día, uno de sus vacaciones por Europa, un momento inigualable gracias a Del Toro, quien también mostró ante las cámaras su propio llanto cuando ganó la segunda etapa en el que es su debut en la competencia, gracias a su gran esfuerzo de 3:40:01 horas de pedaleo por el trazado barcelonés.

¿En qué posición se ubica del Toro en el Tour de Francia?

Después de finalizar en la posición 32 de la quinta etapa, a 14 segundos del ganador del día, el neerlandés Olav Kooij en una llegada de sprint, Del Toro marca en la octava posición de la clasificación general a 8:17 minutos del sorprendente líder noruego Torstein Traeen, quien lleva un tiempo de 16:32:07 horas.

Del Toro está en su sexta competencia de la temporada este año, en la que ha sufrido de modificaciones luego de la caída que padeció en las primeras etapas de la Vuelta al País Vasco.