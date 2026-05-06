¡Chusma, chusma! El emotivo beso de 'Kiko' a Lionel Messi que se viralizó en redes

La magia del deporte y la nostalgia de la televisión mexicana chocaron de frente en un momento que sacudió las redes sociales. El legendario Carlos Villagrán, mundialmente famoso por darle vida al entrañable Kiko, protagonizó uno de los encuentros más tiernos y virales del año al conocer en persona a Lionel Messi. Lo que pintaba como una simple visita al estadio terminó como un sueño cumplido para el comediante, quien demostró que, sin importar la fama, todos nos volvemos niños cuando estamos frente a nuestros héroes del futbol.

Lionel Messi charlando con Kiko. Foto: Redes Sociales

Todo ocurrió en las instalaciones del Nu Stadium y durante la concentración del Inter Miami. El actor mexicano andaba por los pasillos con un objetivo clarísimo: conocer al campeón mundial. Semanas atrás, el comediante confesó su profunda admiración por el astro argentino, y la directiva del equipo de la Florida armó la logística para que este cruce de titanes latinoamericanos se hiciera realidad. La imagen de ambos abrazados de inmediato desató la locura entre los aficionados de todo el continente.

EL BESO Y LA PLAYERA FIRMADA QUE ROMPIERON EL INTERNET

Cuando llegó el instante de tener frente a frente a Lionel Messi, la emoción superó por completo a Carlos Villagrán. Lejos de mantener una postura formal, el actor mexicano se dejó llevar por el cariño y, con una sonrisa de oreja a oreja, le plantó un tierno beso en la mejilla al capitán de la selección argentina. El rosarino, sorprendido, pero con una actitud sumamente humilde, recibió el gesto con alegría y le devolvió el detalle de la mejor manera posible.

El número diez del equipo rosa tomó un plumón y estampó su firma en una camiseta del Inter Miami para regalársela al intérprete del famoso niño del traje marinero. Las fotos y videos del momento corrieron como pólvora en internet. Miles de usuarios compartieron las imágenes destacando la gran conexión entre dos personajes que, aunque brillan en diferentes escenarios, unieron a generaciones enteras en América Latina. La escena demostró la calidad humana del jugador y la enorme humildad del comediante al reconocer la grandeza del astro argentino.

UNA PROMESA CUMPLIDA EN LAS TRIBUNAS DE MIAMI

La historia de este encuentro se gestó desde las gradas del inmueble. Minutos antes de que rodara la pelota en el partido oficial, Kiko platicó con algunos reporteros y fanáticos que lo reconocieron en la tribuna. Fue ahí donde soltó una frase que resonó en el corazón de todos: "Vine a ver a Messi que es mi ídolo. Le tengo que tocar la puerta y decirle: 'No me voy a morir sin darte la mano'". Esa declaración dejó claro que la visita no era un simple acto publicitario, sino el anhelo genuino de un seguidor muy apasionado.

Lionel Messi abrazando a Kiko. Foto: Redes Sociales

Así, la ciudad del sol volvió a regalarnos una postal mágica. Un ícono de la comedia, que arrancó carcajadas a millones de personas durante décadas, experimentó la misma alegría que cualquier aficionado al recibir el abrazo de una verdadera leyenda del futbol mundial. El encuentro cerró con broche de oro una jornada inolvidable, confirmando que la pelota a veces rueda más allá de la cancha y crea lazos imborrables.