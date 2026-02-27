Italia presenta su camiseta 1970 mientras lucha por regresar a un Mundial

La Selección de fútbol de Italia conecta su historia con el presente en un momento decisivo. En plena lucha por regresar a una Copa del Mundo, a la que no asiste desde la Copa Mundial de la FIFA 2014, la Federación Italiana de Fútbol y adidas presentaron la nueva Italia 1970’s Jersey, una pieza que remite a la década que consolidó la identidad de la Azzurri y que inevitablemente apunta a México.

El guiño no es menor. En la Copa Mundial de la FIFA 1970, disputada en nuestro país, Italia firmó una de las páginas más memorables de su historia, alcanzó la final tras el legendario duelo ante Alemania Federal y terminó subcampeona luego de caer frente a Brasil en el Estadio Azteca. Aquella generación definió el carácter competitivo del futbol italiano, dejó una marca imborrable y fortaleció la mística de la camiseta azul.

La nueva indumentaria retoma los diseños clásicos de los años 70, incorpora el histórico escudo de la FIGC utilizado durante toda la década y coloca la palabra “ITALIA” en amarillo dorado intenso sobre el emblema tricolor. En el lado izquierdo del pecho destaca el trébol blanco de adidas con contorno negro, reforzando la estética vintage y el vínculo con la identidad tradicional de la marca.

El modelo fue presentado por Alessandro Del Piero durante el desfile “Unexpected” en la Semana de la Moda de Milán, donde adidas fusionó deporte, moda y cultura en una narrativa que trasciende la cancha.

Pero el contexto deportivo pesa. Italia no disputa un Mundial desde 2014 y quedó fuera en las dos ediciones más recientes. El objetivo es claro, regresar en 2026. Aunque incluso si logra superar la eliminatoria europea, el calendario no la traería de vuelta a México. En el escenario proyectado avanzaría al Grupo B junto a Canadá, Suiza y Catar, sector que no contempla partidos en territorio mexicano ni en fase inicial ni en eventuales cruces posteriores.

En cuanto al precio, la Italia 1970’s Jersey tiene un costo de 90 euros en la tienda online de adidas en Europa. Por ahora, el modelo no está disponible para su compra en el continente americano, lo que incrementa su atractivo como pieza de colección para los aficionados más fieles.

Italia pelea por volver al Mundial y, mientras tanto, se viste como en 1970, cuando su historia también pasó por México.