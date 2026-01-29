"Veía borroso". Christian Martinoli confiesa por qué no narró el México vs. Bolivia

La ausencia de Christian Martinoli en el reciente partido de la Selección Mexicana ante Bolivia, levantó suspicacias entre sus allegados y en particular con los aficionados que estaban acostumbrado a seguirlo en la televisión y de pronto se dieron cuenta que ya no estaba.

El mismo domingo 25 de enero, Martinolli avisó que no se sentía bien de salud y por ende desestimaba seguir en la transmisión para evitar dar un mal trabajo.

La culpa de todo la tuvo una comida japonesa que ingirió. Martinolli consumió sushi un día antes y desdela madrugada empezó a presentar mareos y malestar estomacal.

Tuvo que ir varia veces al baño y conforme se acercaba la hora del partido que fue a la una de la tarde tiempo del centro de México, las cosas empeoraron.

Ya como a la quinta vez dije.... 'esto está muy pinche raro' , entonces tomé un taxi, pero ya me sentía muy mal, empece a tener temperatura alta, llegué a TV Azteca y fuí de inmediato al baño".

Aún así, ingresó al estudio de televisión ya que tenían enviados en el estadio en Bolivia, pero tanto Martinolli como Luis García y Jorge Campos tenían que estar en el Ajusco, pero se sentía peor con el micrófono en mano.

Christian Martinoli y Luis García Captura de pantalla

"Se me empezó a bajar la presión, veía borroso y con el micrófono no me sentía bien, fue cuando me di cuenta que estaba temblando. Mira que he narrado en condiciones verdadermante lamentables, pero en esta ocasión ni siquiera veía bien".

OPORTUNIDAD PARA UN NOVATO

El aceptado narrador comentó que buscó todos los remedios posibles en cuestión de segundos, incluso con medicina alternativa como lo hacía su abuela pero ni eso fue suficiente. Intentó volver para el segundo tiempo, sin embargo no estaba en buenas condiciones porque incluso, el dolor iba en aumento.

La transmisión de urgencia la terminó haciendo en el papel de narrador Jesús Joel Fuentes que aunque no tuvo el mismo impacto, hizo lo mejor posible su trabajo para tratar de llenar el hueco de el que es quizá, el narador más aceptado en la actualidad.