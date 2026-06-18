La Chona conquista Dallas: 5 mil aficionados mexicanos arman baile masivo antes del México vs Corea

México está en todos los rincones. A pesar de que la Selección Nacional disputó su segundo partido de la Copa del Mundo en Guadalajara frente a Corea del Sur, miles de aficionados tricolores encontraron la manera de sentirse cerca del equipo a cientos de kilómetros de distancia.

Los FIFA Fan Fest repartidos por distintas ciudades de Estados Unidos se han convertido en una extensión de las tribunas mexicanas. Familias enteras, grupos de amigos y aficionados vestidos de verde se dieron cita desde horas antes del silbatazo inicial para seguir el encuentro en pantallas gigantes, entre banderas, cánticos y mucho ambiente.

Pero el momento que se robó los reflectores antes de que comenzara el partido fue cuando sonaron los primeros acordes de “La Chona”. Bastaron unos segundos para que más de cinco mil personas dejaran de lado cualquier conversación y se sumaran al baile que ya es un clásico de las celebraciones mexicanas.

El fenómeno fue inmediato. Los asistentes comenzaron a brincar, girar y mover los brazos al ritmo de la popular canción de Los Tucanes de Tijuana, convirtiendo el recinto en una gigantesca pista de baile. Desde niños hasta adultos siguieron la coreografía improvisada mientras las cámaras captaban una postal que parecía sacada de cualquier fiesta popular en México.

La escena confirmó una vez más que el futbol para los mexicanos va mucho más allá de los 90 minutos. Antes incluso de que rodara el balón, la afición ya había ganado su propio partido en las gradas. Los cánticos, los sombreros, las playeras verdes y, por supuesto, “La Chona”, transformaron el Fan Fest en una auténtica fiesta tricolor.

Siempre en donde juega México, también aparece su música. Y esta vez, a miles de kilómetros de casa, más de cinco mil personas demostraron que bastó una canción para sentirse en territorio mexicano.