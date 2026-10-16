"Cholo" Simeone responde a la ausencia de jóvenes como Obed Vargas

La ausencia de minutos para el mexicano Obed Vargas es, para el Director Técnico del equipo, Diego Simeone, una situación que suele ocurrir cuando militas en un equipo grande como el Atlético de Madrid.

Apenas ayer, la representante del jugador mexicano, Rafaela Pimienta, ventiló que el Obed tuvo ofertas de distintos clubes para salir a préstamo antes de que comenzara la temporada, sin embargo, fue la misma directiva la que rechazó las ofertas.

¿Cómo se maneja en el plano individual con los jugadores que puedan sentirse con un hueco en el once titular y con los jóvenes que les está costando mucho arañar minutos en estos partidos e incluso en convocatorias?

El estar en un equipo importante genera estas situaciones, cuando estás en un equipo fuerte aparecen estas situaciones donde tienes que estar preparado, porque un dia el entrenador te dice, tienes que entrar, y no valen las excusas, que no juego, que hace mucho que no juego.

“La realidad es entrenar, porque nosotros siempre estamos a disposición de ellos siempre, la preparación física, la preparación técnica, la búsqueda de que estén siempre preparados. Están en el Atlético de Madrid y deben de estar listas para cuando les toque”, respondió el estratega del equipo.

Obed Vargas fue fichado oficialmente por el Atlético de Madrid el 2 de febrero de 2026. El mediocampista mexicano llegó al conjunto colchonero procedente del Seattle Sounders de la MLS por una cifra reportada de alrededor de 3.5 millones de dólares.

Aunque Obed jugó con la Selección Mexicana la pasada Copa del Mundo de la FIFA 2026, no ha tenido participación con su equipo.

Otras bajas del Atlético de Madrid para visitar al Espanyol

El “Cholo” adelantó que habrá al menos dos ausencias para el juego ante el Espanyol de Barcelona, correspondiente a la fecha 9 de La Liga, una de ellas la de Koke, quien se ausentó de los entrenamientos por el fallecimiento de su madre.

“Mañana no vamos a contar con Cardoso, no vamos a contar con Koke, por eso tenemos una plantilla importante, el final de la temporada marcará qué tan importante es.

“Obviamente él (Koke) está en el proceso que todos pasamos cuando pierdes un familiar, tenía una molestia también en su pierna, elegimos no llevarlo para mañana. Koke es un chico fuerte, como lo vengo diciendo y seguramente atravesará este proceso duro con su familia, que es una muy linda familia”, dijo.