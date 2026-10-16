David Picasso cambia de mentalidad tras perder ante Naoya Inoue

El boxeador mexicano David Picasso buscará aplicar los aprendizajes de su pelea contra Naoya Inoue cuando enfrente al filipino Carl Martin el próximo 31 de octubre, en la cartelera México vs. The World, que se celebrará en Riad, Arabia Saudita.

En entrevista con Excélsior, Picasso reconoció que el enfrentamiento ante el japonés ha sido el más importante de su trayectoria por las enseñanzas que obtuvo arriba del ring. Entre los principales aspectos que identificó está la necesidad de comenzar los combates con mayor iniciativa, en lugar de dedicar los primeros asaltos a estudiar a su oponente.

Su próximo rival llegará con un registro invicto de 28 victorias, 21 de ellas por nocaut. El mexicano, por su parte, intentará trasladar los ajustes de mentalidad que identificó después de su enfrentamiento con Inoue a una pelea en la que buscará imponer su ritmo desde el inicio.

La pelea ante Inoue marcó la carrera de Picasso

El mexicano describió su combate contra Naoya Inoue como una experiencia determinante, tanto por la importancia del rival como por lo que aprendió durante los asaltos. Picasso también señaló que su desempeño fue mejorando conforme avanzó la pelea, luego de un comienzo en el que le costó encontrar su ritmo.

Con Inoue creo que fue la pelea más importante de mi vida y con más aprendizaje. Nos dio sobre todo cuando estaba arriba del ring, yo creo que al inicio empecé un poco frío y conforme pasaron los rounds me sentí más más fuerte, me sentí con más confianza arriba del ring.

El pugilista consideró que la experiencia del japonés influyó en el resultado, aunque destacó que logró sentirse más cómodo durante los últimos episodios. Esa evolución dentro del combate le permitió identificar un aspecto que pretende corregir ante Carl Martin: salir con mayor confianza desde el primer asalto.

El cambio de mentalidad para enfrentar a Carl Martin

Picasso explicó que su preparación no consiste en modificar de manera aislada su entrenamiento después de cada pelea, sino en estudiar las características del oponente y ajustar su estrategia a partir de ese análisis. En esta ocasión, destacó que el cambio principal se encuentra en su mentalidad dentro del cuadrilátero.

Más que cambiar algo específico en la preparación, nos preparamos viendo al rival, viendo el futuro de la división también, y más que cambiar algo específico después de Inoue, yo creo que lo que cambió fue el chip mental arriba del ring.

El mexicano reconoció que anteriormente comenzaba con demasiada cautela para observar el comportamiento de sus contrincantes. Ahora busca abandonar ese enfoque y adoptar una postura más propositiva desde los primeros minutos.

Creo que eso fue lo más importante de esta pelea porque siento que antes salía muy cuidadoso para ver cómo estaba el rival. Un segundo arriba del del del ring te cambia totalmente la vida. Entonces, yo creo que fue eso el chip mental de que ahora voy a empezar con todo desde el inicio.

El enfrentamiento contra Martin será la segunda ocasión en que Picasso pelee en Riad. En esa ciudad sufrió su primera derrota ante Inoue, una experiencia que ahora buscará convertir en aprendizaje para su siguiente compromiso.