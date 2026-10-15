"Jugamos el uno para el otro": Jake Bauers revela el secreto de Brewers tras barrer a Dodgers

El primera base Jake Bauers definió con claridad la mentalidad colectiva que convirtió a los Milwaukee Brewers en campeones de la Liga Nacional, tras vencer por barrida de 4-0 a los bicampeones Los Angeles Dodgers en la Serie de Campeonato. El histórico triunfo puso fin a una sequía de 44 años sin que la franquicia dispute una Serie Mundial. El jugador galardonado como el Jugador Más Valioso (MVP) resumió el éxito en una frase: "Jugamos el uno para el otro".

Los festejos de la novena de Milwaukee iniciaron en el clubhouse del Dodger Stadium tras asegurar la cuarta victoria definitiva. Con esta hazaña, los Brewers se unieron a los Astros de Houston como las únicas franquicias en la historia de las Grandes Ligas en conquistar banderines de campeonato en ambas ligas (Americana y Nacional).

Las claves del hito histórico de Milwaukee en la MLB

El mánager Pat Murphy y el núcleo defensivo consolidaron marcas sin precedentes en la postemporada:

Mentalidad de MVP: "Cuando tienes a 26 peloteros comprometidos con esa idea, que se presentan todos los días siendo completamente desinteresados y jugando por el compañero de al lado, se convierte en algo sumamente especial", reflexionó Bauers con el trofeo en mano.

Récord histórico de revancha: Los Brewers se convirtieron en el primer equipo en la historia de la MLB en barrer en una postemporada al mismo rival que los había eliminado por la misma vía el año anterior (2025).

Próximo objetivo: El timonel Pat Murphy ya fijó la mirada en el campeonato absoluto ante su plantilla: "Confío en ustedes. Así que celebremos y vayamos con todo por lo que sigue. ¡Nos quedan cuatro victorias más para tener ese gran desfile!".

El equipo viajará de regreso a casa para comenzar la preparación de cara al Juego 1 de la Serie Mundial, programado para iniciar en el American Family Field de Milwaukee el próximo viernes 23 de octubre.