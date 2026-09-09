Chivas recupera a jugador clave para enfrentar a Pumas 

Chivas vive un buen momento en el torneo y se prepara con optimismo para recibir a Pumas. El Rebaño ha consolidado una dinámica favorable que le permite llegar con confianza al próximo compromiso.

En ese contexto, Guadalajara recibió una excelente noticia en la defensa: el regreso a los trabajos de un futbolista clave en el esquema de Gabriel Milito, lo que fortalece las opciones del equipo de cara al duelo ante los universitarios.

Bryan González festejó su golazo Mexsport

Bryan González regresó a los entrenamientos con Chivas

En videos compartidos por el Guadalajara se observó a Bryan González entrenado al parejo del resto del plantel en Verde Valle, una señal clara de su recuperación.

El ‘Cotorro’ había sufrido una lesión muscular durante el partido de Leagues Cup ante Seattle Sounders a mediados de agosto, que lo mantuvo fuera de las canchas un buen rato..

Los médicos del Rebaño no la consideraron de gravedad, pero sí requirió el reposo necesario para evitar recaídas. Ahora, con su reincorporación al trabajo grupal, el lateral izquierdo apunta a estar al menos disponible en el banquillo para el partido frente a Pumas, correspondiente a la jornada 8.

Su regreso representa un refuerzo importante por su versatilidad, capacidad de proyección por la banda y solidez defensiva, elementos que Milito ha aprovechado de manera constante cuando ha estado disponible.

Chivas recibe a Pumas con una hegemonía clara en casa

Chivas recibe a los Pumas como parte de la jornada 8 y es imposible no poner sobre la mesa el dominio histórico del Guadalajara como local ante los felinos. En partidos oficiales en territorio tapatío, Pumas apenas ha logrado una victoria en más de tres décadas de enfrentamientos frecuentes.

El historial reciente, de 34 partidos disputados en Guadalajara (incluyendo el Estadio Akron y antecedentes), Chivas suma 17 triunfos, 16 empates y solo una derrota.

Esa única victoria universitaria data del 6 de octubre de 2018, cuando se impusieron 1-2. Desde entonces, el Rebaño ha impuesto condiciones y convertido su casa en un bastión casi inexpugnable para los de la UNAM.