‘Chino’ Huerta rechaza millones de la MLS y firma 3 años con Pumas

César ‘Chino’ Huerta está oficialmente de regreso en Pumas.

Tras su paso por el Anderlecht de Bélgica, el atacante mexicano vuelve a vestir la camiseta universitaria firmando un contrato por tres años, descartando ofertas del futbol de Estados Unidos para concretar su retorno al Pedregal.

El futbolista de 25 años expresó su alegría tras aterrizar en la Ciudad de México y reencontrarse con el entorno auriazul.

"Lo estoy disfrutando mucho desde ayer que aterricé en Ciudad de México, la gente me mostró su cariño y eso te hace estar contento con la decisión que tomas, porque al final volver a casa y sentir el cariño te hace tener esta gran responsabilidad", declaró Huerta durante su presentación.

El delantero reconoció que su retorno implica un reto mayor en esta nueva etapa:

"Ya no regreso como hace unos años vine, ahora cumplo otro rol y espero estar a la altura. Voy a trabajar muy duro por que eso pase".

Asimismo, destacó el ambiente en el vestidor:

"Mis compañeros me recibieron de la mejor manera, es un grupo extraordinario, sigue siendo la misma familia de cuando me fui y eso me alegra mucho".

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La decisión de volver y el acuerdo con el Anderlecht

Huerta reveló que contó con propuestas económicamente atractivas fuera del país, pero priorizó el aspecto sentimental para definir su destino.

"Fue fácil la decisión porque sabía que volvía a casa, que tenía las puertas abiertas. Tenía otras propuestas, no solamente de aquí en México, de Estados Unidos, que económicamente eran muy importantes, pero cuando tomas una decisión con el corazón y sabes que vas al lugar correcto, hace más fácil las situaciones", señaló.

Por parte de la directiva, se agradeció las facilidades otorgadas por el Anderlecht para cerrar el traspaso de manera ágil, confirmando que el vínculo del 'Chino' con la institución universitaria será por los próximos tres años.