El Real Madrid sonríe de cara al Clásico contra Barcelona

El Real Madrid pasó apuros en el primer tiempo, Thibaut Courtois realizó dos atajadones, perdió el control del partido, pero en la recta final encaminó el triunfo, gracias a la fortuna que le sonrío y que Bernardo Silva aprovechó para el 1-0. Para el segundo lapso, los dirigidos por José Mourinho salieron con todo y terminaron de fiesta por 4-1. Golazos de Kylian Mbappé y Yan Diomande. Ahora, cambiarán el chip para enfrentar el Clásico ante el Barcelona en LaLiga.

El primer tiempo fue un partidazo, con clara oportunidad para ambos equipos, donde Thibaut Courtois se erigió como la figura del Real Madrid al realizar dos atajadas providenciales.

Así fue el golazo de Kylian Mbappé ante el Leipzig en la jornada 3 de la Champions League AFP

El Leipzig salió combativo en los primeros minutos y tuvo su primera oportunidad al 27’, cuando el remate de Rómulo Cardoso en el área chica lo rechazó Courtois a una mano.

El Real Madrid respondió al minuto siguiente. Vinícius Jr atravesó medio campo y al llegar al área mandó un disparo que rechazó Maarten Vandevoordt con su mano izquierda.

Federico Valverde sufrió con la habilidad de Antonio Nusa.

Yan Diomande ocupó el lugar de Vinícius Jr; marcó un golea de volea AFP

Después de la media hora, el Real Madrid perdió un poco el control del partido, pero en los cinco minutos finales recobró su esencia. Valverde se animó a atacar, desbordó y sirvió para Jude Bellingham, quien mandó un violento disparo ligeramente por arriba del arco al 40’.

El segundo atajadón de Courtois. David Raum mandó un pase filtrado para dejar solo a Christopher Nkunku y en su remate el arquero del Madrid salvó con mano derecha al 41’.

Real Madrid 1 – 0 Leipzig (43’). En el área, Mbappé abrió para Valverde, quien mandó diagonal retrasada, Güler remató y el arquero había hecho una gran atajada, pero el balón quedó entre sus piernas y Bernardo Silva llegó para empujarlo.

Qué coincidencia. El primer gol del portugués en la Champions League con el Real Madrid, llegó exactamente un año después el último que realizó en el torneo, cuando anotó con el Manchester City ante el Villarreal un 21 de octubre de 2025.

Para el segundo tiempo, el Real Madrid salió con todo. Primero avisó Valverde con un disparo cruzado que atajó Maarten Vandevoordt.

Real Madrid 2 – 0 Leipzig (52’). Jude Bellingham mandó servicio a segundo poste, Mbappé recentró y Güler empujó el esférico.

Real Madrid 3 – 0 Leipzig (82’). Yan Diomande le cedió el esférico al francés, quien al filo del área mandó un disparo pegado al poste izquierdo.

Real Madrid 3 – 1 Leipzig (84’). Desconcentración del Madrid, asistencia de Christoph Baumgartner para que Tidiam Gomis definiera ante la salida de Courtois.

Real Madrid 4 – 1 Leipzig (84’). Brahim Diaz no se animó a disparar, mejor cedió el balón a Diomande y éste con tremenda volea sacudió las redes.

Con los tres puntos en la bolsa, el Real Madrid es cuarto general con paso perfecto (9 puntos) y se acerca al primer objetivo de José Mourinho, de clasificar directo para evitar los playoffs de la Champions.

RESULTADOS FINALES (MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2026):