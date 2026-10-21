Dani Alves cambia el futbol por la religión y ahora predica el evangelio

Dani Alves, quien llegó a ser el futbolistas con más títulos en la historia, atraviesa una nueva etapa lejos de las canchas. El exjugador brasileño se ha presentado en iglesias y eventos masivos como pastor evangélico, además de compartir en redes sociales mensajes relacionados con Dios y la religión, después de su salida de Pumas y el proceso judicial que enfrentó en Barcelona.

La trayectoria del lateral estuvo marcada por su participación en una de las etapas más exitosas del FC Barcelona y por los títulos que consiguió con la selección brasileña. Su llegada al futbol mexicano con los universitarios representó uno de los fichajes más inesperados de la Liga MX, aunque su paso por el club terminó después de disputar apenas 13 partidos.

Dani Alves llegó con alto cartel a los Pumas. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

El paso de Dani Alves por Pumas terminó tras su proceso judicial

La llegada del brasileño a Pumas generó sorpresa desde que comenzaron los rumores sobre su incorporación. El futbolista se integró al equipo para el Apertura 2022 de la Liga MX, después de una segunda etapa con el Barcelona, y llegó con un palmarés que incluía títulos con clubes y selecciones nacionales.

Con Brasil ganó la Copa América, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, la Copa Confederaciones y el Mundial Sub-20. Esos logros, sumados a los obtenidos durante su trayectoria en el futbol de clubes, consolidaron su imagen como uno de los jugadores más laureados de su generación.

Sin embargo, su estancia con los universitarios fue breve. Alves tuvo que enfrentar un proceso judicial en Barcelona relacionado con una acusación de agresión sexual por hechos de diciembre de 2022, situación por la que permaneció algunos meses en prisión durante la investigación.

El caso marcó un punto de inflexión en su carrera y puso fin a su etapa con el conjunto auriazul, que había generado expectativas por la incorporación de una figura de su trayectoria internacional.

Dani Alves comparte su nueva faceta como pastor evangélico

En su actividad reciente, el brasileño ha aparecido en distintas iglesias y reuniones multitudinarias para compartir mensajes religiosos. Sus publicaciones muestran un cambio en la manera en que se presenta públicamente, con discursos centrados en la fe y su relación con Dios.

Una de sus intervenciones más comentadas fue una entrevista en la que le preguntaron qué dupla consideraba mejor: la que formó con Lionel Messi o la del argentino con Jordi Alba. Alves respondió que la combinación entre Messi y el español era superior, pero añadió que él formaba una mejor dupla con Cristo.

La respuesta se viralizó y se sumó a otros videos en los que el exfutbolista participa como predicador. En esas apariciones, su discurso gira alrededor de la religión y de la transformación personal que asegura haber experimentado.