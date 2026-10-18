El emotivo mensaje del Tala Rangel tras cumplir 100 partidos con Chivas

El duelo ante Tigres marcó un momento especial para Raúl Rangel, ya que recibió un reconocimiento previo al encuentro en el Estadio Akron por alcanzar los 100 partidos en Liga MX con el Guadalajara.

La dirigencia le entregó una playera conmemorativa con su nombre y el dorsal “100”, ante la ovación de la afición, consolidando su trayectoria como uno de los pilares del equipo formado en la cantera.

Rangel envió un emotivo mensaje por los 100 partidos

Tras el homenaje y el encuentro ante los Felinos, el arquero compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de gratitud y reflexión.

En la publicación, Rangel destacó el orgullo de defender los colores rojiblancos y la responsabilidad que implica ser el último hombre del equipo.

Ya son 100 partidos defendiendo este escudo, con el mismo orgullo, pasión e ilusión del primer día”, escribió.

Y añadió que “A los que van al estadio y a los que apoyan frente a la pantalla alentando en cada partido: gracias por vivir esto conmigo. El camino sigue y la ilusión de conseguir grandes cosas juntos también”.

El mensaje cerró con un llamado a seguir adelante, enfatizando que aún queda mucho por construir y que el objetivo principal sigue siendo devolverle títulos al Guadalajara.

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