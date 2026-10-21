Álvaro Fidalgo, sin minutos en la victoria del Betis ante Feyenoord

El Real Betis de Manuel Pellegrini sumó su tercera victoria consecutiva en la Champions League al imponerse 1-0 al Feyenoord en La Cartuja; una vez más el mexicano Álvaro Fidalgo no tuvo minutos.

Los verdiblancos controlaron los primeros minutos, aunque el equipo holandés fue creciendo y llegó a generar las mejores ocasiones del primer tiempo. Tras el descanso, el encuentro se puso más trabado.

El Feyenoord empujó, pero el Betis encontró la jugada clave cuando Abde se internó por la izquierda y el balón golpeó el brazo de St. Juste dentro del área. El árbitro señaló penalti y, en el minuto 59, Isco, lo transformó con un disparo raso que engañó a Ernst.

Jugadores del Betis celebrando el gol de Isco en Champions REUTERS

Con esta victoria, el Betis mantiene el pleno de nueve puntos y se consolida entre los mejores de la fase de liga, en un ejercicio de carácter y eficacia más que de brillantez ofensiva.

Una vez más en la temporada, Álvaro Fidalgo no tuvo minutos con el Betis

El mediocampista mexicano, Álvaro Fidalgo, atraviesa un momento complicado en el conjunto andaluz.

Pese a llegar con contrato largo y haber mostrado calidad en sus apariciones, la competencia en el centro del campo (con jugadores como Isco, Marc Roca o Pablo Fornals) y las decisiones de Pellegrini lo tienen relegado a un rol muy secundario.

En lo que va de la 2026/27 apenas ha sumado unos 80 minutos oficiales entre todas las competiciones, casi siempre como suplente y en tramos cortos, muy lejos de los registros de la campaña anterior.

Sus participaciones han sido esporádicas: alrededor de 30 minutos ante el Real Madrid (victoria 1-0 en LaLiga), cerca de 29’ en el debut en Champions frente al Lille, apenas un minuto ante el Getafe y unos 20’ en la reciente derrota 5-2 ante el Barcelona.

La falta de continuidad es evidente y contrasta con el buen momento colectivo del equipo, lo que genera incertidumbre sobre su peso real en los planes de Pellegrini de cara a un calendario cargado.