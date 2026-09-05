Chivas recupera a jugador clave, pero sigue teniendo lesionados

Chivas llega a la capital potosina con la intención clara de sumar de a tres y consolidarse en la parte alta de la tabla del Apertura 2026.

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, busca su cuarto triunfo en el torneo y enfrenta a un Atlético de San Luis que intentará aprovechar la localía en el Estadio Libertad Financiera.

El Guadalajara ya se encuentra concentrado en San Luis y prepara el duelo de la Jornada 7 con la convicción de que puede salir victorioso.

Chivas empató 1-1 con Pachuca en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX Mexsport

El regreso de Daniel Aguirre, pero Miguel Gómez se lesiona

La principal novedad en la convocatoria es el regreso de Daniel Aguirre, quien superó sus problemas físicos y vuelve a estar disponible para el cuerpo técnico. El versátil futbolista, capaz de desempeñarse tanto en la zaga como en el mediocampo, genera expectativa entre los aficionados y podría tener minutos ante los potosinos.

En cambio, Miguel Gómez se pierde el partido por una lesión muscular confirmada tras presentar dolor intenso en uno de los entrenamientos; su regreso estará sujeto a la evolución.

Además, Bryan González y José Castillo aún no pueden hacer el viaje, pues continúan trabajando en la recuperación de sus respectivas lesiones musculares y no fueron incluidos en la lista.

Convocatoria de Chivas para enfrentar a San Luis