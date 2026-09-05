Cristiano Ronaldo y Al-Nassr caen ante Al-Ittihad; Al-Hilal es líder en solitario

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo perdió 2-1 en su visita al Al-Ittihad y dejó escapar puntos en la quinta fecha de la Saudi Pro League. La derrota modificó la parte alta de la clasificación y permitió que el Al-Hilal se colocara como líder en solitario.

George Ilenikhena fue el protagonista del triunfo local al marcar un doblete durante los primeros 22 minutos. El delantero nigeriano aprovechó dos acciones dentro del área para darle una ventaja temprana al conjunto de casa, que consiguió sostenerla hasta el final del encuentro.

George Ilenikhena marcó doblete en la victoria del conjunto local. REUTERS

Ilenikhena marca dos veces en 22 minutos

El primer tanto del Al-Ittihad llegó apenas al minuto cuatro. Nawaf Al-Aqidi consiguió detener el disparo inicial, pero el rebote quedó disponible dentro del área y George Ilenikhena apareció para rematar de cabeza y poner el 1-0.

El delantero nigeriano volvió a hacerse presente antes de que se cumpliera el minuto 22. Houssem Aouar envió un centro preciso al área y encontró a Ilenikhena, quien apareció sin marca para rematar suspendido en el aire y aumentar la ventaja.

La respuesta del Al-Nassr llegó al minuto 36. Joao Felix realizó el remate que fue detenido por Predrag Rajković, pero el arquero dejó el balón suelto. Angelo Gabriel aprovechó la segunda jugada y mandó el rebote al fondo de la portería para establecer el 2-1.

El conjunto visitante tuvo el resto del partido para buscar la igualada, pero el marcador ya no volvió a modificarse y el Al-Ittihad consiguió quedarse con los tres puntos.

Al-Hilal toma distancia en la cima

El tropiezo del Al-Nassr permitió que el Al-Hilal se despegara en la primera posición de la liga saudí. El equipo suma 15 puntos después de conseguir cinco victorias en las primeras cinco jornadas del campeonato.

Por debajo del líder, la pelea se encuentra más cerrada. Al-Nassr ocupa el segundo puesto con 12 unidades, la misma cantidad que el Al-Qadisiya del mexicano Julián Quiñones. La diferencia de goles es la que mantiene al conjunto de Cristiano Ronaldo por encima de su perseguidor.

Cristiano Ronaldo es el capitán y referente del Al-Nassr. REUTERS

El Al-Ittihad llegó a 11 puntos después de registrar tres triunfos y dos empates. Con este resultado, se mantiene invicto después de cinco fechas y se acercó a los dos equipos que lo preceden.

Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Kholood Club son los tres equipos que permanecen sin derrota en el campeonato después de las primeras cinco jornadas.