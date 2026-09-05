Luka Modrić toma decisión sobre su futuro con Croacia

Luka Modrić decidió continuar con la selección de Croacia y puso fin a las dudas sobre su futuro internacional después del Mundial 2026. El histórico mediocampista, quien cumplirá 41 años el próximo 9 de septiembre, confirmó su disponibilidad para seguir defendiendo los colores de su país.

La Federación Croata de Fútbol informó que Modrić comunicó su decisión al entrenador Slaven Bilić y al presidente de la federación, Marijan Kustić. De esta manera, el capitán continuará con una de las carreras internacionales más destacadas de la historia del futbol croata.

Modrić continuará con Croacia en la Liga de Naciones

El mediocampista será considerado para la próxima convocatoria de la Liga de Naciones de la UEFA, en la que Croacia enfrentará a Chequia, España e Inglaterra durante septiembre y octubre.

La decisión de Luka Modrić representa una noticia importante para el combinado croata, debido al liderazgo y la experiencia que el futbolista aporta dentro y fuera de la cancha. El técnico croata también destacó la importancia de contar nuevamente con el histórico mediocampista.

Una leyenda de la selección de Croacia

Luka Modrić suma 202 partidos internacionales con Croacia y ha sido protagonista de la etapa más exitosa en la historia de la selección. Entre sus mayores logros destaca el subcampeonato del Mundial de Rusia 2018, torneo en el que recibió el Balón de Oro como mejor jugador de la competencia.

El mediocampista también fue pieza fundamental en otros grandes torneos disputados por Croacia y se ha consolidado como uno de los máximos referentes del futbol de su país.

Con su decisión, Modrić prolonga su carrera internacional con Croacia y tendrá una nueva oportunidad de competir al más alto nivel. A sus 40 años, el futbolista mantiene la motivación para continuar representando a su selección y buscar nuevos objetivos en la Liga de Naciones.