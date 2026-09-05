Mirra Andreeva sigue con temporada histórica: a Octavos del US Open

Mirra Andreeva, de 19 años, sigue con su temporada histórica al acceder por primera ocasión a los Octavos de final del US Open 2026, tras vencer a la checa Nikola Bartunkova por 6-2 y 7-6 (7/5) en un partido que duró una hora y 38 minutos en el Stadium 17 en Flushing Meadows.

La número 5 del ranking mundial es la actual campeona de Roland Garros, con el que consiguió un hito al ser la monarca más joven del Grand Slam, desde Mónica Seles en 1992.

Mirra Andreeva no ha cedido ningún set en el US Open 2026 Reuters

Andreeva tuvo su primer partido contra la checa de 20 años, a la que es considerada como una joven promesa por su táctica y potencia. En enero, Bartunkova se ubicaba fuera del Top 100 y actualmente es la número 34 del ranking. Para Nikola era su debut en el US Open.

Mirra Andreeva disputa su décimo quinto Grand Slam y es la cuarta ocasión en la que está en el cuadro principal del US Open.

Mirra Andreeva eliminó a la checa Nikola Bartunkova por 6-2 y 7-6 (7/5) en el US Open 2026 Reuters

La originaria de Krasnoyarsk, Siberia, se apuntó el primer en apenas 34 minutos. Un break en el juego inicial fue la clave. Nikola Bartunkova trató de resistir para el segundo parcial, pero la rusa evitó sorpresas, fue fiel a su serenidad y precisión para definir el encuentro en el tie-break.

Su siguiente rival será la austriaca Anastasia Potapova, que el sábado apeó inesperadamente a la finalista del año pasado, la estadunidense Amanda Anisimova.

La checa Nikola Bartunkova, de 20 años, es considerada otra promesa. Actualmente es número 34 del ranking mundial Reuters

La pupila de Conchita Martínez ya ha alcanzado la segunda semana de competición en los cuatro torneos de Grand Slam.