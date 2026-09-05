Almeyda advierte a Rayados sobre Toluca en la Final de Leagues Cup: “Saben jugar finales”

Matías Almeyda, técnico de Rayados de Monterrey, sabe que tendrá una dura prueba en la Final de la Leagues Cup, pues enfrente estará Toluca, uno de los equipos más consistentes y protagonistas del futbol mexicano en los últimos años.

El estratega argentino destacó la jerarquía de los Diablos Rojos y reconoció que están acostumbrados a disputar partidos importantes, aunque dejó claro que Rayados también disfruta afrontar este tipo de desafíos.

Bueno, en principio enfrentaremos a uno de los equipos que está marcando una historia importante en México, con sus jugadores, con su entrenador, como institución, y, bueno, sabemos que afrontamos un equipo que está acostumbrado a jugar finales. Pero también a nosotros nos gustan estos desafíos de jugar finales”, señaló Almeyda.

Almeyda respalda la Leagues Cup y destaca el valor de la competencia

A diferencia de las voces que han cuestionado el torneo, el entrenador de Rayados aseguró que nunca ha tenido una postura negativa respecto a la Leagues Cup y consideró que la competencia representa una oportunidad para sumar partidos y vivir experiencias importantes.

Bueno, creo que yo no soy parte de los que ha hablado en negativo. Si ven todas mis conferencias, en todo momento estuve contento de esta copa. No, para mí todo lo que se juega es lindo, porque amo el futbol, porque me dedico a esto y porque soñé con esto”, manifestó.

Almeyda incluso destacó la posibilidad de disputar la Final de la Leagues Cup en un escenario de primer nivel y reiteró que disfruta este tipo de experiencias dentro del futbol.

Entonces, estar en un estadio como los que vamos a jugar me parece espectacular, no le veo nada negativo”, agregó.

Orbelín Pineda quiere el título con Rayados

Por su parte, Orbelín Pineda, mediocampista de Monterrey, aseguró que tanto él como los demás refuerzos llegaron al conjunto regio con la ilusión de trascender y conquistar títulos.

La verdad que cada jugador que viene, viene a mostrar y aportar su granito de arena. Sabemos que ellos, como yo, tengo la ilusión de salir campeón, entonces venimos a dar un golpe de autoridad más que nada”, expresó.

El futbolista mexicano también afirmó que desde el inicio de la temporada el objetivo de Rayados estaba puesto en alcanzar la final y pelear por el título de la Leagues Cup.

Sabemos que teníamos el objetivo de llegar a la final y, bueno, creo que ya estamos aquí y es aprovecharla, sacar lo mejor posible para lograr esta gran oportunidad que tenemos”, apuntó Pineda.

Finalmente, el mediocampista confió en que el duelo ante Toluca pueda convertirse en un momento especial para el conjunto regiomontano y que todo el trabajo realizado durante el torneo tenga como recompensa la conquista del campeonato.