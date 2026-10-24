Rayados vs Chivas EN VIVO HOY - Liga MX Apertura 2026 Jornada 14 - Partido Completo Estadio BBVA

Rayados vs Chivas EN VIVO HOY: minuto a minuto, goles y resultado de la Jornada 14 del Apertura 2026. Sigue el partido completo en el Estadio BBVA con actualizaciones en tiempo real