Rayados vs Chivas EN VIVO HOY - Liga MX Apertura 2026 Jornada 14 - Partido Completo Estadio BBVA
Rayados vs Chivas EN VIVO HOY: minuto a minuto, goles y resultado de la Jornada 14 del Apertura 2026. Sigue el partido completo en el Estadio BBVA con actualizaciones en tiempo real
partidazo en el bbva; las chivas de gabriel milito se enfrentan a los rayados de almeyda por un duelo directo de liguilla.
Tras el penalti fallado, Rayados aprieta con más jugadas individuales. Chivas resiste bien en defensa.
Lucas Ocampos se encargó de tirar el penalti, pero el Tala Rangel atajó. Chivas sigue ganando.
El Cotorro comete un error dentro del área sobre Chávez y el central marcó penalti sin pensarlo.
Centro pasado de Ocampos y Cuypers no logra conectar bien.
Otro despiste de Rayados, donde Sandoval volvió a recuperar, pero dentro del área, no logró pasar bien y se perdió el segundo gol.
Error en la salida de Rayados, recuperó Sandoval, filtró para el Piojo y Alvarado pone le primer tanto del Guadalajara.
En estos primeros minutos, Rayados tiene mayor claridad al frente y ha mandado centros, aunque sin mayor peligro.
Ambos equipos intentan hacerse de la posesión, pero el dinamismo provoca que no haya un equipo dominador.
Los primeros 45 minutos del partido entre Rayados vs Chivas, comienzan.
Tanto Rayados como Chivas ya salen al campo para el protocolo de la Liga MX.
- Partido: Rayados vs Chivas
- Jornada: 14
- Estadio: BBVA
- Horario: 19:00 horas
- Transmisión: Canal 5
Los jugadores de Chivas salen para reconocer la cancha del Estadio BBVA previo al partido ante Rayados.