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Rayados vs Chivas EN VIVO HOY - Liga MX Apertura 2026 Jornada 14 - Partido Completo Estadio BBVA

Rayados vs Chivas EN VIVO HOY: minuto a minuto, goles y resultado de la Jornada 14 del Apertura 2026. Sigue el partido completo en el Estadio BBVA con actualizaciones en tiempo real

Por: Eduardo Cristobal Colin

EN VIVO Monterrey vs Chivas HOY 24 de Octubre - Liga MX Jornada 14 Apertura 2026 - Transmisión Completa
EN VIVO Monterrey vs Chivas HOY 24 de Octubre - Liga MX Jornada 14 Apertura 2026 - Transmisión CompletaEspecial
Escudo de Rayados de Monterrey
RAYADOS
01
CHIVAS
Chivas, Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
partidazo en el bbva; las chivas de gabriel milito se enfrentan a los rayados de almeyda por un duelo directo de liguilla. 
primer tiempo
Minuto 23MUCHA INTENSIDAD EN EL PARTIDO

Tras el penalti fallado, Rayados aprieta con más jugadas individuales. Chivas resiste bien en defensa. 

Minuto 19RAYADOS FALLA EL PENALTI

Lucas Ocampos se encargó de tirar el penalti, pero el Tala Rangel atajó. Chivas sigue ganando. 

Minuto 16PENALTI PARA RAYADOS

El Cotorro comete un error dentro del área sobre Chávez y el central marcó penalti sin pensarlo. 

Minuto 15CERCA RAYADOS

Centro pasado de Ocampos y Cuypers no logra conectar bien. 

Minuto 10CHIVAS SE PIERDE EL SEGUNDO

Otro despiste de Rayados, donde Sandoval volvió a recuperar, pero dentro del área, no logró pasar bien y se perdió el segundo gol. 

Minuto 8¡GOOOOOOOOL DE CHIVAS!

Error en la salida de Rayados, recuperó Sandoval, filtró para el Piojo y Alvarado pone le primer tanto del Guadalajara. 

Minuto 7RAYADOS, EL QUE MÁS CLARIDAD TIENE

En estos primeros minutos, Rayados tiene mayor claridad al frente y ha mandado centros, aunque sin mayor peligro. 

Minuto 3PARTIDO INTENSO

Ambos equipos intentan hacerse de la posesión, pero el dinamismo provoca que no haya un equipo dominador.  

Minuto 1INICIA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos del partido entre Rayados vs Chivas, comienzan. 

18:55 HrsLOS JUGADORES SALTAL AL CAMPO

Tanto Rayados como Chivas ya salen al campo para el protocolo de la Liga MX. 

18:40 HrsLAS AUSENCIAS QUE TENDRÁ CHIVAS ANTE RAYADOS
18:35 HrsRICARDO CHÁVEZ HABLA PREVIO AL PARTIDO
18:25 Hrs¿DÓNDE VER EL RAYADOS VS CHIVAS?
  • Partido: Rayados vs Chivas
  • ​Jornada: 14
  • ​Estadio: BBVA
  • Horario: 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 5
18:20 HrsLA ALINEACIÓN DE RAYADOS
18:17 HrsEL ONCE DE CHIVAS
18:10 HrsLOS ROJIBLANCOS EN LA CANCHA DEL BBVA

Los jugadores de Chivas salen para reconocer la cancha del Estadio BBVA previo al partido ante Rayados. 

18:00 HrsASÍ LLEGARON LAS CHIVAS AL ESTADIO BBVA

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