Chivas recupera a Govea, pero tiene 5 ausencias para enfrentar a Rayados

Este sábado, el Estadio BBVA se convierte en el escenario del duelo más atractivo de la Jornada 14: Rayados recibe a unas Chivas que llegan como sublíderes, con 23 puntos, mientras los regiomontanos suman 20 unidades y buscan escalar en la tabla.

El encuentro tiene un condimento especial: el reencuentro de Matías Almeyda con el Rebaño Sagrado, el equipo con el que conquistó títulos y que ahora enfrentará desde el banquillo rival.

Nuevo jersey del Rebaño Mexsport

Buena noticia para Milito: regresa Omar Govea a la convocatoria

Gabriel Milito recibe un alivio importante de cara al viaje a Monterrey con el regreso de Omar Govea a la lista de convocados.

El mediocampista, pieza de confianza del técnico argentino y titular habitual hasta antes de su lesión muscular, vuelve después de perderse los últimos tres compromisos y realiza el viaje con el plantel.

Sin embargo, las bajas por lesión continúan condicionando las opciones del cuerpo técnico. Miguel Gómez presentó molestias musculares y se decidió darle reposo para ponderar su evolución, por lo que no estará disponible para este compromiso.

El zaguero había mostrado señales de recuperación en las jornadas previas, pero el cuerpo médico optó por no arriesgarlo ante la exigencia del calendario.

José Castillo, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda se encuentran en la parte final de sus respectivos procesos de rehabilitación. Aunque avanzan de forma positiva, todavía no están en condiciones de ser considerados para el duelo en el Gigante de Acero.

La convocatoria de Chivas para enfrentar a Rayados