Última jornada del Apertura 2026 y el Guadalajara busca cerrar de la mejor manera aunque tendrá enfrente un rival que ha sido su ‘maldición’ en los últimos años: Cruz Azul.

Las Chivas aún tienen chances de culminar como líder del torneo, pero tiene que vencer a La Máquina, algo que consigue desde hace tres años.

La última victoria del Rebaño sobre los celestes ocurrió en el Apertura 2023 en el Estadio Akron, cuando en la última jugada del partido, Yael Padilla anotó el único gol del encuentro.

En aquel torneo, Chivas culminó quinto de la clasificación y Cruz Azul quedó fuera del Play-In, siendo el lugar 16 de la tabla general.

Desde entonces, han pasado nueve partidos entre ambos, siendo el Azul el claro dominador con 7 victorias y dos empates.

Es decir, el Guadalajara en tres años no ha podido obtener los tres puntos ante los Celestes, por lo que este partido del Apertura 2026 puede ser el idóneo para romper esa mala racha.

El Cruz Azul va de líder del certamen con 32 puntos, dos más que Chivas (30), por lo que una victoria del Rebaño, en combinación a una derrota del América, lo posicionaría como el primer lugar de la tabla general.

Chivas vs Cruz Azul: historial y últimos partidos entre ambos