Para Omar Govea, quien deja las comodidades de su país para perseguir un sueño, como lo ha hecho el delantero Armando León, es digno de reconocerse.

El mediocampista de las Chivas del Guadalajara asistió este viernes a conferencia de prensa y fue cuestionado sobre la convocatoria a Selección Mexicana que recibió el delantero del NK Osijek de la Primera Liga de Croacia, donde no tuvo participación en los dos juegos ante Jamaica correspondientes a los Cuartos de Final de la Nations League.

Me parece que ese tipo de información es muy complejo y se me hace una falta de respeto total el cómo se manejó el caso de Armando León. Yo sinceramente no conozco su perfil de juego, sé que le está yendo muy bien en Croacia.

“Yo aplaudo al jugador mexicano que va a buscarse su futuro a picar piedra con tal de tener ese éxito o esa gloria deportiva”, mencionó el jugador del Rebaño.

Omar hizo alusión a los comentarios que hizo el reportero de cancha durante la transmisión del juego de vuelta ante Jamaica en Monterrey, Nuevo León.

Las Chivas del Guadalajara recibirán este fin de semana a Cruz Azul en el juego por la última fecha del Apertura 2026, donde ambos equipos luchan por terminar líderes de la clasificación.

“Muy bien Armando, lo felicito, no bajó los brazos, se le recompensó, ojalá vuelva a tener oportunidad y que no le cause ruido esta nota que se hizo con una total falta de respeto.

“El mexicano es chingón en donde sea y Armando lo demostró, por eso lo llamaron a la Selección, porque le está yendo muy bien. Ya después de ahí dará el salto o no dará el salto, pero él se está buscando su carrera futbolística”, añadió.