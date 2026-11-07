Chivas tendrá plantel completo para enfrentar a León

Momento importante para el Guadalajara en el cierre del Apertura 2026, visitan al Club León con un único objetivo: ganar y seguir peleando por el liderato de la tabla general.

Y para conseguir esto, Gabriel Milito parece tener buenas noticias con respecto a los jugadores, ya que todo indica que contará con plantel completo por primera vez en el torneo.

Efraín Álvarez celebrando un gol con Chivas MEXSPORT

Miguel Gómez viaja con Chivas y Milito tendrá equipo completo

Durante gran parte del torneo, el Guadalajara sufrió mucho por las bajas en el plantel, debido principalmente por lesiones, sin embargo, de cara a la Liguilla, Milito estará tranquilo ya que por fin podrá contar con todos sus jugadores.

En el encuentro ante el Atlante, donde Chivas ganó y consiguió su boleto a la Liguilla, ya había recuperado a cuatro jugadores: Luis Romo, Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y José Castillo.

El único jugador que restaba por recuperarse de su lesión era Miguel Gómez, pero todo indica que ya estará bajo las órdenes de Milito para el partido ante La Fiera.

Aunque Chivas no ha hecho oficial la convocatoria para este partido de la fecha 16, si publicaron un video en sus redes sociales donde se ve a los jugadores subiendo al autobús para comenzar el viaje a León y dentro de ellos aparece Gómez.

Por lo que todo apunta a que el lateral ya se recuperó de la lesión y, al menos, estará en la banca a disposición de Milito si así lo requiere.

Chivas necesita de la victoria en un campo complicado

Al Rebaño no le sirve otro resultado que no sea la victoria ante León, ya que de no conseguirlo, podría estar fuera de la pelea por el liderato e incluso bajar hasta el cuarto lugar, dependiendo de otros resultados.

Aunque el equipo esté completo, lo preocupante es que las Chivas no ganan en el Estadio León desde hace tres años.

La última victoria del Rebaño en casa de los Panzas Verdes fue en el Apertura 2023 en la Jornada 1, cuando las Chivas se impusieron 2-1 con anotaciones del ‘Pollo’ Briseño y Yael Padilla.

Desde entonces, las Chivas han visitado en dos ocasiones al Club León, logrando resultados negativos: dos derrotas consecutivas (2-1 en el Clausura 2025 y 1-0 en el Apertura 2025).