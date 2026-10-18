Jornada 13 Liga MX Apertura 2026: Horarios y dónde ver EN VIVO todos los partidos

La Liga MX vive un fin de semana de alta intensidad debido a la fecha doble con la Jornada 13 del Apertura 2026. Todo esto cerca de cerrar el torneo regular para la Liguilla.

Cada vez más cerca de Liguilla, ¿Qué se espera en esta jornada 13?

El América llega como líder sólido con 24 puntos tras su goleada 5-3 sobre León y busca consolidar la ventaja en la cima, mientras Toluca (21) y Atlas (21) persiguen de cerca y necesitan seguir sumando para no perder ritmo en la recta final.

Chivas (20) y Cruz Azul (20) pelean por no alejarse de los primeros lugares: el Rebaño necesita resultados consistentes para mantenerse en la pelea directa por el liderato, y la Máquina, que goleó a Juárez, debe aprovechar partidos accesibles para escalar.

Equipos como León, Santos y Querétaro también tienen margen, pero cualquier tropiezo puede abrir huecos importantes en una tabla muy apretada de la cuarta a la sexta posición.

Tigres, Pumas y otros conjuntos de media tabla también tienen oportunidades de sumar y mantenerse en la contienda, en una jornada donde los resultados de los grandes pueden definir el tono de las semanas restantes.

Horarios y dónde ver la Jornada 13 del Apertura 2026